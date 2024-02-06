美斯無出場｜霍啟剛批不尊重球迷欠道歉　Tatler只為行銷賺到盡

立法會議員體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今日（6日）在社交平台撰長文，批評國際邁阿密和球王美斯訪港期間表現，是對本港球迷的不尊重，又指國際邁阿密不應只是為了賺錢而參與足球，認為球隊欠香港球迷一個解釋及道歉。



他同時批評主辦機構Tatler各種舉動足以令人感覺「賺到盡」，不為足球、不為球迷，只做行銷，確實不太好。



霍啟剛撰長文批評國際邁阿密和美斯訪港的表現。（香港01圖片）

家族一向致力推動足球運動的霍啟剛、其弟霍啟山正是本港總足主席。霍啟剛今日在社交平台撰長文指，這兩天一直留意「國際邁阿密CF」球隊訪港動態，也令他突然想起七、八十年代一位美國NBA籃球Hall Of Fame得主 Julius W. Erving 講過的一句名言：「I firmly believe that respect is a lot more important, and a lot greater, than popularity」，大意指他強烈認為被尊重遠比受歡迎重要，也是更強大的。一個人受歡迎、受追捧，不代表一定受尊重。

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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憶當年皇馬訪港 球員受歡迎、球迷受尊重

他形容，國際邁阿密訪港消息公布後，震撼全城。雖然球隊不能跟很多老牌球會相提並論，但焦點離不開班主「萬人迷」碧咸及「球王」美斯。門票一開售便火速售罄，大家茶餘飯後聊天都難免提及「球王」訪港的話題。他指此現象令他回憶起2003年沙士過後，香港邀請「皇家馬德里」訪港，有包括碧咸在內的「六條煙」坐鎮，「六條煙」每一位巨星都有落場獻技，相信球員感覺到他們受歡迎的程度，球迷亦感覺到球隊對他們的尊重。

霍啟剛續指，二十年後「球王」美斯訪港，恰逢也是疫情過後，他對此有一定期望，希望再有當年的感覺

希望真的可以happy Hong Kong，然而故事的結局，並不盡如人意。 立法會議員霍啟剛

機場歡迎儀式遭踐踏感非常遺憾

他指，為接待「球王」大駕光臨，機管局於停機坪設歡迎儀式，高規格的待遇，是希望球隊可感受到香港的熱情，市民對外賓的尊重。然而，當球隊步出飛機參與歡迎儀式，儀式未結束時球員便拉隊離場，司儀「叫都叫唔住」。

場面令人嘩然，看着直播的我感到非常失望，也為現場的嘉賓及司儀感到尷尬。我們為球隊到來的精心安排，卻被狠狠踐踏，非常遺憾。 立法會議員霍啟剛

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霍啟剛：若自己是美斯會選擇主動與球迷接觸

至於球賽當日的情況，霍啟剛指他參與體育公職多年，明白作為管理者或負責人，運動員的健康及保護運動員永遠是首要考慮，但如何應對及處理危機也是重要一環。他坦言不清楚美斯身體狀況，也沒有專業資格評論美斯是否應該出場「踢幾分鐘」；但如果他是美斯，知道現場四萬名球迷是為自己而來，這場只是表演賽，會選擇主動現身說法，甚至與觀眾交流握手，送上親筆簽名球衣，答謝球迷支持。

未知這樣的做法對於「球王」而言是否太為難，還是他太受歡迎、太受追捧、已經對歡呼麻木了？美斯過往在球壇的成績無可置疑，是值得我們尊重，惟今次比賽的處理方法，我相信香港球迷並沒有感受到被尊重。 立法會議員霍啟剛

碧咸說：「非常高興再來到香港，每次到訪都感覺到這個城巿充滿活力與美食，而且香港人熱情又好客，大家恍如老朋友一樣，很開心可以再次見到大家！」

國際邁阿密非「百年老店」 若非「球王」加持不值千萬美元戲金

他稱亦有思考主辦單位Tatler Asia邀請的是「國際邁阿密CF」球隊，只怪責美斯又是否公平呢？球隊、教練、班主呢？當然，說到班主不能不提「萬人迷」碧咸。他回憶20年前近距離接觸過碧咸，印象中對方十分友善，又指碧咸無論球技還是生意頭腦可說是絕頂，相比起其他百年老牌歐洲球隊，國際邁阿密短短五六年間，已經索價據聞1000萬美元進行一場表演賽，碧咸該心知肚明，這1000萬美元出場費其實因為是因為美斯及碧咸本人的知名度，如沒有「球王」加持，根本不值這個價錢，所以說跟美斯沒關係也是說不通。

因此，他認為國際邁阿密應珍惜每次出場的機會，每次給球迷留下最好的印象，每次尊重入場支持自己的每一個人。國際邁阿密距離「百年老店」還有好長一段時間，希望它不會忘記參與足球的初心，不只是為了賺錢而參與足球。在今次事件上，他立場始終如一——國際邁阿密還欠香港球迷一個解釋及道歉。

之後，他又觸及今次活動本地主辦機構Tatler，指他大力支持香港以盛事促進經濟，亦認為應該歡迎各行各業的有心人一起「做大個餅」，但必須強調是「有心人」。他補充指，說起體育產業支持經濟，賺錢固然是箇中考慮，他不會認為主辦單位要賺錢是不應該，但也不能忘記舉辦體育活動的初心。

他指，今次門票價格昂貴不在話下，但球迷為了親睹偶像風采，還是花血汗錢購買門票。據了解Tatler亦找了不少於六間企業贊助，估計贊助費用不菲，更有傳聞Tatler以15萬套餐價，售賣與國際邁亞密球員合照的機會。

如果我是美斯，知道主辦機構邀請我與客人合影，然後它能收取15萬，我也可能「黑面」。 立法會議員霍啟剛

他坦言不知道今次活動Tatler的利潤及成本，但各種舉動足以令人感覺「賺到盡」，不為足球、不為球迷，只做行銷，確實不太好，而一切安排也令球迷觀眾「希望越大，失望越大」。他強調，如Tatler真的希望長期參與體育產業，應該鼓勵，但Tatler應好好想清楚長線策略，怎樣尊重及回饋支持者，絕對不能短視，更加不能不尊重支持者。

支持不用公帑資助 但Tatler仍須向公眾交代

霍啟剛又認為不動用公帑資助今次活動是最基本的，而雖然活動不涉及公帑，但不代表不用向公眾交代、不用向社會負責。因除了原本的現金資助外，政府亦在其他環節如交通安排、警力等等安排作出投入，支持今次活動的舉辦。他認為Tatler在活動當天的聲明及翌日記者會解釋，確實很難接受。他希望Tatler可以考慮一個合適的方案，給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代，展示一份應有的尊重。