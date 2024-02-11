龍年｜工聯會向財爺隔空拜年　冀預算案與民共享成果

今日（11日）是正月初二，工聯會立法會議員聯同區議員，到政總向財政司司長陳茂波隔空拜年，會長吳秋北表示期望新一份《財政預算案》有助香港經濟復蘇，成果與民共享。



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吳秋北表示，雖然大眾關注香港經濟恢復較預期慢，但提醒政府現時更應該關顧社會民生，認為福利不應減少。工聯會期望政府再派發電子消費劵，吸引港人留港消費，又建議政府多與商家聯絡，推出回贈形式電子消費劵。

立法會議員鄧家彪指，香港現時各方經濟數據仍不夠「靚」，但認為香港有發展、轉好的底氣，舉例指香港儲款儲備創新高，期望政府透過發行債劵推進基建發展。基建固然與社會發展息息相關，不過都不能忘記資源要用得其所，立法會議員陸頌雄建議，成立工務小組控制項目成本，杜絕以往嚴重超支的情況。

人才培養方面，立法會議員陳穎欣希望香港龍年發財，也可以「發才」——發掘人才。另一立法會議員郭偉强指，政府現時大力招攬非本地人才，形容「來者不拒」，擔心對本地青年造成競爭，稱有企業、年青人反映公司培訓年青人時「無咁落力」。立法會議員梁子穎期望政府推出措施鼓勵母親重回職場，同時增加課後托管服務、調升退休年齡，增加本地勞工參與。