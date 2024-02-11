車公廟求籤｜劉業強為香港求第15號中籤　籤文：損了良材失卻力

今日（11日）為甲辰年年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗到車公廟為香港求籤祈福，沙田鄉委員會大年初二拜車公約早上7時開始，在上香朝拜等儀式後，劉業強就會為香港求籤。



劉業強為香港求得 15號 中籤，籤文「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，獻君留住待春臨」，解曰：家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂



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【07:48】劉業強認為，先立好第23條，政治好經濟亦會好。

【07:45】連續第七年求中籤，劉業強認為香港創科金融要多加發展，政府需要以政策配合。

【07:42】劉業強向傳媒解釋籤文。他認為政府應推動精準政策，像現時地產市場已沒炒賣，應撤「辣招」，以及減印花稅以帶旺股市。

【07:35】車公廟解籤師傅陳天恩居士向《香港01》拆解15號籤文，指「只能講一句，麻麻地」，他指出籤文「走入八陣圖一樣，喺度氹氹轉，轉唔出嚟，行到腳都踎，車公就勸你抖一抖，等下，但依家春天嗽喎係咪好呢？係咁有凄涼？」，他指籤文可理解經濟開始好，但「勸君留住待春臨」一句，「究竟係點樣有待大家去理解喇」，但相信一切是成事在人。

【07:30】莫錦貴為沙田區求得第50號上籤。籤文：「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方」。

2月11日年初二車公誕，新界鄉議局到車公廟為香港及沙田區求籤祈福，就香港求得第15籤中籤（右），而就沙田區則求得第50籤上籤（左）。（文睿攝）

【07:29】15號籤文：斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，獻君留住待春臨。解曰：家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂

【07:28】劉業強求出15號中籤。

【07:24】劉業強手執籤筒，敬求靈籤。多次未能跌出一支籤，要再叩拜。

劉業強手執籤筒，敬求靈籤。(文睿攝)

▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求籤祈福▼



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【07:19】鄕議局副主席莫錦貴恭宣祝文。

【07:11】獻五供、獻三牲儀式。

【07:07】朝拜儀式叩首及進行「小讚」。

【07:05】劉業強進行三上香儀式。

【07:00】新界鄉議局主席劉業強今早（11日）與一眾鄉議局成員已到達車公廟內，進行儀式。

▼鄉議局主席劉業強連續9年為香港求籤▼



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去年（2023年）劉業強求得第11號中籤，籤文：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」，解曰：「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合」。

▼2023年1月23日大年初二 劉業強為香港向車公求得11號中籤▼



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▼2023年1月23日 大年初二車公誕 善信參拜求籤▼

