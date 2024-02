花車巡遊2024｜李家超普通話呼籲旅客多留幾天　「肯定滿載而歸」

龍年大年初一,特首李家超以兩文三語講「恭喜發財」及致辭。上次舉辦是五年前,李家超說和大家一同期待和興奮,介紹未來幾日香港的賀年活動。他以普通話說歡迎旅客在香港多留幾天,遊覽、打卡和品嚐美食。



廣東話強調國際化非凡魅力

李家超說,今年花車匯演主題為「龍騰香港賀新歲」,象徵翔龍騰飛,氣勢如虹,花車加上30隊來自世界各地的表演團隊,為大家上演精彩絕倫的國際匯演,展示香港中西文化匯聚的多元特色,更顯現香港高度國際化的非凡魅力。

李家超祝香港百業興旺、生意興隆,並祝大家龍年大吉大利、龍騰虎躍、龍精虎猛。

普通話呼籲多留幾天遊覽打卡

之後李家超以普通話說,歡迎大家來香港過春節,指花車匯演有香港特色,亦有國際風情。李家超歡迎內地旅客在香港多留幾天,「香港有好看的、有好吃的、有好玩的」,遊客可以在大街小巷遊覽(City Walk),亦可以在網紅熱點打卡,嚐嚐港式奶茶、波蘿油,「肯定可以滿載而歸」。

英文以官方「Loong」來說「龍」再解釋

而英文則介紹龍年時,則以官方「Loong」來說「龍」,再解釋「People usually call it dragon」,指龍代表尊貴、吉祥和活力。他說今晚都只是連串賀年活動的開始,明天晚上還有煙花匯演,而且日夜都有舞獅表演,充份顯示中西薈萃,「Enjoy it all only in Hong Kong」。