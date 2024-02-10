花車巡遊2024｜李家超普通話呼籲旅客多留幾天　「肯定滿載而歸」

龍年大年初一，特首李家超以兩文三語講「恭喜發財」及致辭。上次舉辦是五年前，李家超說和大家一同期待和興奮，介紹未來幾日香港的賀年活動。他以普通話說歡迎旅客在香港多留幾天，遊覽、打卡和品嚐美食。



廣東話強調國際化非凡魅力

李家超說，今年花車匯演主題為「龍騰香港賀新歲」，象徵翔龍騰飛，氣勢如虹，花車加上30隊來自世界各地的表演團隊，為大家上演精彩絕倫的國際匯演，展示香港中西文化匯聚的多元特色，更顯現香港高度國際化的非凡魅力。

李家超祝香港百業興旺、生意興隆，並祝大家龍年大吉大利、龍騰虎躍、龍精虎猛。

普通話呼籲多留幾天遊覽打卡

之後李家超以普通話說，歡迎大家來香港過春節，指花車匯演有香港特色，亦有國際風情。李家超歡迎內地旅客在香港多留幾天，「香港有好看的、有好吃的、有好玩的」，遊客可以在大街小巷遊覽（City Walk），亦可以在網紅熱點打卡，嚐嚐港式奶茶、波蘿油，「肯定可以滿載而歸」。

英文以官方「Loong」來說「龍」再解釋

而英文則介紹龍年時，則以官方「Loong」來說「龍」，再解釋「People usually call it dragon」，指龍代表尊貴、吉祥和活力。他說今晚都只是連串賀年活動的開始，明天晚上還有煙花匯演，而且日夜都有舞獅表演，充份顯示中西薈萃，「Enjoy it all only in Hong Kong」。