財政預算案｜3基層社團齊促樓市全面撤辣　籲避免減民生資助

政府正就下年度《財政預算案》作諮詢，儘管有早有聲音要求當局樓市全面撤辣，政府多次表態「減辣」已全面考慮各方平衡，會密切監察樓市。但三個基層社團代表今日（7日）會晤財政司司長陳茂波時，仍促樓市全面撤辣。九龍社團聯會會長王惠貞稱，相信政府會就多方面因素考慮後作決定，今次只是將地區資訊意見反映給政府。



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立法會議員兼香港島各界聯合會理事長蘇長荣指，全面取消物業交易辣招；加大力度推出股票市場流動性的政策，強化離岸人民幣中心對香港資本市場的獨特作用；利用港島四面環海、中西文化匯聚特色，打造成環境消費的旅遊海岸。

聯會秘書長朱立威則表示，關愛隊需要更多資源。

九龍社團聯會會長王惠貞希望，特區政府持續推動盛事經濟，及推出措施維持香港國際金融中心地位。此外，她建議各項政府再擔保計劃延長1年至1年半。

聯會理事長徐莉促增設國家安全國民教育推廣基金，她指2019年黑暴讓香港陷入危局，地區雖然自發推廣國民教育，惟財政有壓力，希望政府增設基金讓推廣能長久維持；及建議向12歲以下兒童派發兒童醫療券等。

新界社團聯會理事長譚鎮國同樣促請樓市全面撤辣，及呼籲政府避免減少民生相關資助。

理事長陳勇稱，香港經濟要有新的增長點，會在兩會期間將香港市民大眾意見，與內地溝通，發揮更大功能。