區議會｜區議員「地主之霸」與「樓王」揭曉　部分人申報資料不全

全港區議員利益申報表於日前上載在各區區議會網頁，《香港01》翻查全港470名區議員利益申報表，發現屯門區當然議員、新界鄉議局主席劉業強成為「地主之霸」，在屯門、元朗及北區合共擁有456幅土地。另外有不少區議員持有物業達雙位數字，如元朗區委任區議員、恆香老餅家有限公司董事王偉樑坐擁35個元朗區工業物業。



不過，部分議員利益申報資料不完整，僅表示「在元朗大棠擁有數幅土地」等，未有按要求般列出土地數量，《香港01》正向民政事務總署這是否違反區議員履職監察制度指引。



全港區議員利益申報表於日前上載在各區區議會網頁，《香港01》查閱現時已上載的區議員利益申報表後，發現部分區議員相當富貴，其中「地主榜」之首是屯門區當然議員、新界鄉議局主席劉業強。其已故父親為有「新界王」之稱的劉皇發，故劉業強稱霸自然也不令人意外。

劉業強擁456幅本港土地稱霸

劉業強申報在屯門區有353幅土地、6幢住宅物業、1幢7個單位住宅物業、1層商舖、1層商業物業、3個商舖物業；在元朗區有55幅土地、2個住宅物業；在北區有43幅土地；在大埔有1幅土地；在大嶼山有4幅土地。除了本地的456幅土地外，他還申報在兩地有兩幅工廠地，即合共擁有 458幅土地。

文祿星坐擁44幅土地（鄉議局網頁）

「地主榜」榜眼則是元朗區當然區議員文祿星，身兼榮華食品製造業有限公司董事的他在元朗區擁有44幅土地及九龍站上蓋住宅漾日居的一個單位。而「地主榜」探花的離島區當然議員吳文傑在貝澳擁有9幅土地，與其兄在梅窩共同擁有16幅土地，則合共持有25幅土地。

不過，北區當然議員、上水區鄉事委員會主席侯志強和沙田區議會當然議員、沙田鄉事委員會主席莫錦貴則報稱在香港沒有直接或間接擁有土地或物業。

另外，有部分區議員利益申報資料不完整，如元朗地區委員會界別議員黃元弟僅表明「新田區有土地」；元朗地方選區議員梁明堅申報土地及物業時亦寫下「在元朗大棠擁有數幅土地」，二人未有按要求般列出土地數量。

不少區議員持有物業數量為雙位數字

王偉樑成為區議員的「樓王」（資料圖片/黃舒慧攝）

「樓王」恆香王偉樑擁35工業物業

「樓王」的稱號則落在在元朗區坐擁35個工業物業的元朗區委任區議員、恆香老餅家有限公司董事王偉樑身上。海外回流的王偉樑，曾在四大當過會計師、做過化妝品牌代理生意，2017年入股恆香老餅家，成公司大股東。

另外有不少區議員持有的物業達雙位數字，如南區委任區議員陳郁傑合共持有11個物業，包括兩個住宅物業、四個商業物業、五個車位；南區地區委員會界別議員劉毅合共持有13個物業，包括中西區兩個商業物業、一個住宅物業；荃灣一個車位；南區三個車位；油尖旺一個商業物業、一個住宅單位；離島兩幅土地；元朗一幅土地；東區一個住宅物業；黃大仙委任區議員魏仕成合共持有20個物業，包括10個商業物業、8個住宅、2個商業；葵青區地區委員會界別議員劉興華合共持有15個物業，包括九龍東區兩個商業物業、一個工業物業及10個車位；九龍西一個車位；新界西一個住宅；新界東一個住宅等。