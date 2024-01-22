FB、WhatsApp新年網上騙案｜三大詐騙手法公開、防騙實用貼士

新年網上騙案，FB、WhatsApp三大詐騙手法公開、防騙實用貼士！｜隨著農曆新年的臨近，人們紛紛籌備歡度佳節的同時，也應該提高警覺，遠離潛在的詐騙風險。在這個歡樂的季節，詐騙份子經常借助節慶氛圍進行各種手法的騙局。其中，常見的詐騙手法包括虛假旅遊優惠、電子利是詐騙和虛假飲食優惠。為了讓新春更加平安愉快，Meta整理了一系列實用的防騙貼士。



手機網上騙案非常多，小心WhatsApp或FB收到不明來歷的訊息，或貪小便宜。

三大常見詐騙手法：

1. 虛假旅遊優惠

詐騙份子利用農曆新年旅遊旺季，推出誘人的虛假旅遊優惠，往往以超低價格、廣告宣傳等手段吸引人們。為了避免受騙，建議儘量透過官方渠道預訂旅行，同時查閱可靠的評論，提高辨別真偽的能力。

2. 電子利是詐騙

隨著「電子利是」的普及，騙徒也看中這一節慶習俗，通過發送附有虛假信息的提示短信，假扮朋友向人們拜年。這樣的信息可能包含虛假的連結，一旦點擊就可能導致個人資料的外洩。提醒大家，絕對不要點擊不明連結，保護個人隱私安全。

3. 虛假飲食優惠

新春佳節，詐騙份子可能利用人們追求美食的心理，推出虛假的飲食優惠。這可能包括過於誇大的折扣、超值的買一送一等手法，誘使人們以優惠價格購買食品。提醒大家，在遇到過於誇張的優惠時，應提高警覺，核實商家的背景信息，避免成為詐騙的受害者。

四大防騙實用貼士：

時刻保持警惕

即便是節慶時節，也不應忽略可能的詐騙風險。保持警惕，遠離過於誘人的優惠和信息。

WhatsApp設定雙重認證減少戶口被盜的風險

設定WhatsApp雙重認證

在社交媒體使用中，特別是WhatsApp，啟動雙重認證功能能夠提供額外的安全保護，防範帳戶被盜的風險。

善用「封鎖」功能

在WhatsApp上，若收到非聯絡人發來的訊息，可以使用「封鎖」功能，有效阻止不受歡迎的信息和來電。

注意信息真實性

在網上交易和社交媒體中，隨時留意信息的真實性，遠離可能的詐騙行為，保護個人和財務安全。

資料來源：Meta