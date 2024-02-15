23條立法｜公務員一向要守保密原則　楊何蓓茵：竊密罪不會增壓力

撰文：文維廣
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公務員事務局局長楊何蓓茵指，公務員一向遵守保密原則，不認爲政府現作公眾諮詢的《基本法》23條建議訂立「竊取國家機密」罪，會令公務員壓力大 。

政府去年底發出更新《公務員守則》諮詢稿，令工會手擔心在私人場合發表反對政府政策言論，也可能違規。對此，楊何蓓茵重申在私人場合發言不是：「萬應免死金牌」。

公務員事務局局長楊何蓓茵認為23條立法，不會對公務員構成壓力。（資料圖片/林靄怡攝）

政府在《基本法》23條立法的諮詢文件中，建議訂立與「竊取國家機密」相關的罪行，包括修訂現有的《官方機密條例》，以「公職人員」取代「公務人員」，擴大法例涵蓋範圍；諮詢文件提及公職人員披露國家秘密，是嚴重的加重罪責因素。

楊何蓓茵接受商台訪問時表示，公務員一向都要遵守保密原則，只能在核准範圍內，使用因工作而取得的機密資料，不認為公務員對23條有擔憂。她指，公務員一向有保密要求，他們也習慣遵守此要求，對遵守此要求的意識亦高：「我唔會覺得公務員有大的壓力或憂慮，會令公務員更小心。公務員並非不小心，而是一向都很小心，將來我也看不到會有甚麼變化。」

政府更新《公務員守則》諮詢稿也有加入維護國安的要求（資料圖片）

她又指，公務員事務局去年12月公布更新《公務員守則》諮詢稿，已經列明公務員有責任維護國家安全，政府共收到40多份意見。

公務員未來升遷　考慮國安培訓表現

對於有公務員團體關注，當工會爭取薪酬待遇，及公務員以私人身份在社交網站表達對政策不滿，會否違反《守則》，楊何蓓茵再解釋：「唔係話我喺私人場合發表言論，就是萬應的『擋箭牌』或『免死金牌』」。她指現時也收很多投訴，不論市民具名或匿名，或公務員之間的投訴也有，未來不會因為有更新版《公務員守則》，便會多了或少了投訴。

她指，修訂部分字眼後，會盡快公布定稿，又指不會設新機制，鼓勵市民投訴違規的公務員。

楊何蓓茵又指，未來會加強公務員的國家安全培訓，目前首長級公務員必須到內地出席國情研習班的要求，將擴展至中級公務員，當局考慮公務員晉升時，會參考公務員在培訓課程的表現，包括是否積極及熱衷。

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