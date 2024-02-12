23條立法｜用內地「國家安全」定義港普通法審　杜淦堃：有例可循

港府就《基本法》第23條立法建議採用內地「國家安全」的定義，香港大律師公會主席、資深大律師杜淦堃在報章撰文，指以終審法院在2011年一宗關於「外交事務」的判決為例，指「國家安全」及「外交事務」均屬影響國家的重要政策，所以「國家安全」採用內地定義既有案例可循，亦是合理。



他指，本港涉國安案件依舊由本地法院繼續以普通法審理，認為符合「一國兩制」精神



1月19日，大律師公會主席杜淦堃見傳媒。（夏家朗攝）

政府就《基本法》23條進行本地立法時，建議採用內地「國家安全」的定義。杜淦堃在《星島日報》撰文時認為做法「有案例可循」。他以終審法院在2011年一宗關於「外交事務」的判決為例，指當時剛果欠一間美國公司款項，剛果以「外交豁免權」阻止該美國公司追收欠款，上訴庭依照普通法的「有限度豁免權」，判剛果敗訴，剛果要求終院提請人大解釋《基本法》第13條和第19條的內容，全國人大常委會最終應香港法院的提請釋法，指13條訂明中央負責管理與香港特區有關的外交事務，特區須跟隨中國實行外交的「絕對豁免權」，即特區法院無權受理該案，該美國公司敗訴。

杜淦堃認為，《基本法》第23條處理的「國家安全」和「外交事務」兩者均屬影響國家整體的重要政策，並非只跟香港特區有關，加上香港是國家不可分割的一部分，所以處理「國家安全」的定義時也應與國家保持一致，他亦相信這原則是特區政府就「國家安全」的標準或定義進行本地立法時，建議引用內地定義的一個重要考量。

他強調，本港國安案件依舊由本地法院繼續以普通法審理，認為符合「一國兩制」精神。公會稍後會將整體書面意見送交特區政府考慮。