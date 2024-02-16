日夜都繽紛｜龍騰觀塘新春夜市丁財兩旺　累計80萬人次入場

今日（16日）農曆正月初七「人日」，「龍騰觀塘新春夜市」亦圓滿結束，並舉行了閉幕禮。



「龍騰觀塘新春夜市」是「18區日夜都繽紛」的活動，有逾80個攤檔，其中接近一半是熟食檔，其餘還有乾貨、花卉及香港製造的食品及產品等。活動為期23日，累計入場人次接近80萬人，可謂丁財兩旺。

閉幕禮由觀塘民政事務處、觀塘區議會聯同觀塘工商業聯合會合辦，中聯辦九龍工作部副部長祝小東、立法會議員鄧家彪、全國政協委員楊莉珊、觀塘民政事務專員何立基、香港觀塘工商業聯合會會長及觀塘區議員余敏等主禮。嘉賓在許願板上掛上「祝福香港」心意卡，祝福市民安居樂業。

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有效帶動人流 柯創盛：附近商舖也支持

觀塘區議會提振地區經濟專責工作小組成員柯創盛表示，在觀塘市中心自由空間舉行夜市相當成功，吸引到人流，有效提振地區經濟。他說熟食檔生意甚佳，與觀塘花市兩邊同步宣傳，兩者不單止並無重疊，市民更會一次過逛兩個地方，帶動了周邊商舖店販的生意，檔主都十分開心。

他指，周邊的商戶反映支持活動，以及希望下次能參與，印證政商民互動，有效提振了本土經濟。他期望，未來再搞類似活動時，政府能繼續如今次一樣能積極配合，加快夜市的籌備過程。