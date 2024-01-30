日夜都繽紛｜陳茂波：18區都有食買玩好去處　上半年80項大型活動

「18區日夜都繽紛」頭炮活動之一「龍騰觀塘新春夜市」周一（29日）開幕典禮，財政司司長陳茂波致辭時表示，活動目的是讓市民在自己的社區就有更多食、買、玩的好去處，一起開心消費和辦年貨。



陳茂波表示，政府也正在積極推動盛事經濟，單在今年上半年，就有超過80項大型活動舉行，從新春的煙花匯演，到「球王」美斯訪港，再到大型的國際金融會議，預計會吸引數以萬計的遊客，積極「請客來」感受到我們的獨特魅力和文化氣息。



▼1月29日 陳茂波主禮觀塘新春夜市開幕典禮▼



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「龍騰觀塘新春夜市」由觀塘民政事務處、觀塘區議會以及香港觀塘工商業聯合會舉辦。陳茂波說，夜市已經試行了幾天，不少市民已經搶先到來，「龍騰」象徵繁榮和吉祥，「來年是龍年，我深信在市民、政府和社會各界的共同努力下，香港定能克服現時面對的不少挑戰，經濟繼續穩步增長。」

他指18區各自擁有豐富的文化和旅遊資源，可謂「區區有睇頭」，而「18區日夜都繽紛」活動多元精彩，包括特色市集、綵燈會、夜光活動、藝墟，以至時尚節和賞花活動等，讓「區區都精彩」，其中龍騰夜巿會一直辦到年初七。「我感謝民政事務總署和18區民政事務處籌辦這一系列活動，讓市民在自己的社區就有更多食、買、玩的好去處，一起開心消費和辦年貨。」

▼1月27日 「龍騰觀塘新春夜市」首周六人流旺▼



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陳茂波表示，政府積極推動盛事經濟，單在今年上半年，就有超過80項大型活動舉行，「從新春的煙花匯演，到球王美斯訪港，再到大型的國際金融會議，涵蓋節日喜慶、體育、文化藝術、經濟金融等各方面，可以說是百花齊放，預計會吸引數以萬計的遊客。」他表示，通過積極「請客來」，希望外來的朋友都能親身看到香港的開放和活力，感受到香港獨特魅力和文化氣息，帶動更多海內外朋友來港。

他表示，不論是面向市民的地區墟市、抑或是面向國際的盛事，要辦得成功，最重要的是社會各界全情投入，大家一起以禮待客，「這樣，我們的盛事就一定能夠獲得市民和旅客的支持和好評。」

▼1月28日 「繽紛香港」大型無人機燈光秀表演活動▼

