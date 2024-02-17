美斯香港齋坐｜Talter Asia說法和早前有出入　霍啟剛沒有回應

隨着主辦機構Tatler Asia退還球賽門票款項的一半，阿根廷球王美斯訪港表演賽的風波似乎已經暫時平息。然而，Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière日前接受外媒訪問時，對於何時得知美斯無法上場的消息，卻顯得前言不對後語。



體育、演藝、文化及出版界功能界別的立法會議員霍啟剛今日（17日）出席活動時，再被問到對於事件最新進展的看法，但沒有回應。



霍啟剛出席香港校際合唱節。（李宇婷攝）

Tatler Asia主席Michel Lamuniere接受體育外媒The Athletic訪問時表示，自己是於賽前15分鐘知道美斯不落場比賽。

不過翻查2月5日Michel Lamuniere 宣讀官方聲明全文，大會在上半場結束後才知美斯不能上陣，該說法明顯與Michel Lamuniere最新所指，賽前15分鐘知道美斯不會落場的說法並不相同。

早前多次在網上發表批評文章的霍啟剛，今日出席一個活動後被問到相關事宜，但他沒有回應，僅說「thank you thank you唔該晒」便離開。

霍啟剛：音樂對年輕人發展非常重要

霍啟剛出席的是香港校際合唱節活動，他致辭時指，深明在香港推動演藝及文化發展一點也不容易，見到主辦單位香港合唱新力量7年前在資源緊拙下，設立「香港校際合唱節」，並一直堅持至今，為此深受鼓舞。

他指音樂對年輕人的發展非常重要，啟發年輕人的認知感情社交能力，幫助他們建立對世界的聯繫。

他續指文化的發展除政府的帶頭支持、場地支持外，社會支持同樣重要，感謝今日活動的所有機構。