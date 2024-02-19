公屋查車・拆局｜名車貶值快　難作公屋富戶標準？政府內部咁諗…

公共屋邨停車場不難發現名車，利東邨為例更加「靚車雲集」，大部分來自公屋戶，由250萬元的林寶堅尼以至保時捷都有。公屋隱形富戶問題一直為人詬病，公共資源珍貴，房屋局表明與運輸署合作查核公屋住戶所持車輛價值，打擊濫用公屋行為。不過，如何判斷車價高低去界定富戶成為焦點，畢竟新車落地、甚至二手車也會折舊，即使發現名車，市價也未必一定貴。



政府消息人士說，明白新車落地價值「日日跌」，二手車車價更加「爭得遠」，甚至泊在私人停車場亦難以查核，故屋邨停車場的名車只是一個「線索」，「輔助」當局找出目標公屋富戶有否超出資產限額，而查車揪出公屋富戶的做法一直都有，並非新事物。今次至少提醒公屋租戶勿暪報，展示打擊濫用公屋決心，回應坊間對善用公共資源的期望。



屋邨停車場不乏名車 250萬元林寶堅尼跑車亦有

《香港01》五年前曾經報道，公共屋邨停車場停泊不少名車，以利東邨停車場為例，泊有車價250萬元的林寶堅尼、100多萬元的保時捷、70多萬元的平治、Alfa Romeo、Tesla，查冊發現大部分來自公屋住戶，始終公屋停車場租金較私營停車場便宜，亦為部分相對富裕的公屋住戶車主提供便利。

房屋局擬向運輸署了解車價 打擊公屋富戶

公共資源珍貴，屋邨名車問題反映可能存在隱形公屋富戶，上任後致力打擊公屋富戶的房屋局局長何永賢接受訪問時說，部分租置屋邨住戶已購買單位，可能確實有能力承擔貴車，不過表明當局會留意屋邨停車場車輛，向運輸署了解車價等資料，加強住戶資產審查，若果屬於房委會租戶，車價會納入資產計算，跟住戶持有境外物業一樣需要申報。

何永賢今天（19日）被問到預計措施成效以及違規情況時，只是再提醒公屋住戶須申報持有車輛價值，不清晰可以詢問房署職員，「如果擁有私家車，都真係要喺申報表申報，申報表講得好清楚唔同類型車點申報法，或者有啲折舊呀點計算，真係要報清楚嘅」，警告如果發現有暪報個案要負上刑事責任。

利東邨二號停車場泊了十多部名車。

政府消息：查屋邨名車只是打擊公屋富戶線索之一

屋邨泊名車引起外界關注公屋隱形富戶，何永賢加強審查之說一出，回應了坊間要求善用公屋資源的訴求。政府消息人士說，當局一直有留意泊於公共屋邨停車場的車輛價值，並非新招數，如果懷疑車價昂貴，又查明屬於公屋租戶，而非其他使用者，將會是一個「線索」去檢視車輛，以至該公屋租戶有否持有其他物業，總計資產有否超出限額。

政府消息：明白車價會貶值 二手車價也差得遠

不過，即使在屋邨停車場發現名車，與車價貴亦未必畫上等號。政府消息人士說，明白現時購買新車，連同按揭等計算，首期都未必很高，舉例部分車輛可能首期20萬元，因此每宗個案都要仔細檢視估算車價，再判斷是否違規。加上，新車落地之後車價更會「日日跌」貶值，「今日100萬、兩年後可以70萬」，甚至二手車價值也「爭好遠」，政府消息人士強調查核屋邨停車場貴車只是「輔助」性質，了解有否公屋租戶超出資產限額，同時如有接獲舉報，亦會調查是否屬實。

公屋聯會也同意房署主動出擊查核公屋住戶車輛，至少能釋出勿濫用公屋的訊息，始終持有名車的公屋住戶不會很多。