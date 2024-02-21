23條立法｜吳秋北倡設機制　將香港不能處理的案件交國家出手

立法會今天（21日）舉行前廳交流會，討論《基本法》23條立法等議題。工聯會會長、立法會議員吳秋北在會後表示，危害國家安全的行為越來越隱蔽，當局要有更多手段去偵查、防範。他又建議，如出現香港不能處理的案件時，需要由國家出手。



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前廳交流會討論23條立法等

前廳交流會討論議題針對《基本法》23條立法、完善打擊網絡及電話詐騙案措施，出席的官員包括律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業、商務及經濟發展局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂。

吳秋北：將香港不能處理的案件交國家出手

吳秋北在會後表示，希望盡快就《基本法》23條立法，同時關注執法問題，稱現時國際地緣政治形勢下，危害國家安全行為會更加隱蔽，不會以一般政治組織形態出現，因此當局要有更多手段去進行偵查、防範及制止危害國安行為，期望政府有更具體措施。

被問到有關手段，吳秋北回應指說，留意到現時《香港國安法》下，重大案件如香港不能處理，可以由內地審理，建議23條立法亦要有相關機制，如果出現香港不能處理的案件時，便需要由國家出手。

立法會今天（21日）舉行前廳交流會，討論《基本法》23條立法、完善打擊網絡及電話詐騙案措施等議題。民建聯立法會議員陳恒鑌、周浩鼎、何俊賢、陳永光在會後見記者。（夏家朗攝）

民建聯：香港監察聯署抹黑23條立法做法可恥

民建聯副主席周浩鼎指，民建聯近日接觸社區或外國商會，都感覺大家支持23條立法，無聽到有組織反對，普遍所掌握的信息是大家希望盡快完成立法，之後全力拚經濟。他又譴責香港監察聯同一些境外組織，以聯署形式抹黑及污衊23條立法，批評做法可恥，希望社會明白維護國家安全的重要性。

陳恒鑌：不少政府機構的電話號碼3字頭 倡加記認

另外，前廳交流會亦討論到完善打擊網絡及電話詐騙案措施的議題，民建聯副主席陳恒鑌希望政府正視電話及網絡騙案，例如政府電話易被騙徒冒認，建議政府要想辦法讓市民辨識等。他又指，現時不少政府機構的號碼都是3字頭，容易被騙徒冒認，建議應加上特別記號或記認。