23條立法｜鄧炳強批「香港監察」聲明無中生有　恐嚇手法如黑社會

政府正就《基本法》23條進行諮詢。保安局局長、應變反駁隊隊長鄧炳強今日（20日）表示，留意到「香港監察」聯同80多個組織就23條立法發表聯署聲明，斥有關聲明抹黑、無中生有。



他又稱，「香港監察」自從2019年黑暴期間不停要求外國制裁香港官員，形容做法如黑社會，但他本人已正遭美國制裁，亦不會懼怕被制裁。



保安局局長鄧炳強。（盧翊銘攝/資料圖片）

聲明無中生有 鄧炳強表示不怕被制裁

鄧炳強出席工聯會的23條立法諮詢會後指，「香港監察」自從黑暴不停要求外國制裁香港，其贊助人包括前港督彭定康、正被港府通緝的許智峯、黃台仰，並指聯署的80多個組織大部分都是反中亂港組織，收到美國組織或英國政府的資助，其針對23條立法的聲明亦是無中生有。

鄧炳強表示，聲明指煽動意圖罪將刑事化批評政府的意見，但罪名是針對一些挑撥的行為，基於事實的正當批評不會違法。他又稱國安條例全世界都有，對香港監察要外國制裁香港官員的做法不會懼怕，「我唔怕制裁，本身都被制裁」，批評做法如同黑社會恐嚇。

對於有人指23條立法會影響公平審訊，鄧炳強反駁指是錯的，反而是更加公平更加保護。延長羈留方面，鄧反問很多外國都有，為何香港不能？他重申，23條立法針對少數人，令其他人有更好的保障。

鄧炳強：外國商會、領事表示明白

被問及23條立法後，反中亂港組織聯署是否違法？鄧炳強指是否違法要視乎行動，但本次發聲明的行為誤導、恐嚇香港市民，要作出澄清，認為是外部勢力危害國家安全的誤導行為。他又稱，已經與外國領事、商會講解23條立法原意，對於關注點都有解釋，不會誤墮法網，外國商會及領事表示明白。

約400人出席工聯會諮詢會 支持盡快立法

至於工聯會有近400人出席，紛紛促請特區政府必須盡快立法，完成憲制責任，確保香港抵禦可能來襲的風險挑戰，維護好國家安全。

工聯會理事長、立法會議員黃國主持諮詢會時指出，香港已從「由亂到治」邁向「由治及興」的新里程，惟2019年「黑暴」和港版「顏色革命」是「一響警鐘」，23條立法正好為香港掃除障礙，填補憲制漏洞，提高香港維護國家安全的能力和水平，只有形成有效維護國家安全的法律體系，香港各界可全心全意、集中精力去拼經濟、謀發展、惠民生，打造能讓市民樂業安居的社會，使市民確切感受到安全感、獲得感和幸福感。