美斯之亂｜斥政府疏忽合理化　謝偉俊：屢以商業秘密作「金鐘罩」

阿根廷球王美斯在本港表演賽中齋坐，選委界立法會議員謝偉俊今日（21日）在立法會會議上質詢政府，指當局多次以商業秘密為由拒披露公帑資助的商業項目，甚至合理化審批疏忽，質疑當局未盡監察功能，又指若政府不斷以商業秘密為「金鐘罩」，立法會難以發揮審核政府開支的功能。



謝偉俊建議要設適當機制，例如在保密情況讓立法會議員監察及知悉。文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱，政府積極配合立法會工作及解答議員提問，工作目標是想做好件事，惟部分商業敏感資料未必適合全部披露。



謝偉俊質詢指，2月4日阿根廷球王美斯領軍的國際邁阿密對港隊的表演賽，政府沒有就上述表演賽要求主辦單位提供其與球會之間的合約，有否導致「自縛手腳」，在未能克盡監管情況下，批出1,600萬元M品牌活動贊助費？

細數政府以商業秘密拒披露資料個案

他強調並非針對個別例子，因為政府之前同樣曾以商業秘密為由，拒絕披露與郵輪碼頭營運商之間的協議、向海洋公園公司提供54億元借貸協議的利率等資料，及就香港迪士尼樂園度假區與華特迪士尼公司所訂協議的詳情等。

▼2月4日 美斯在香港隊VS國際邁阿密CF表演賽全程齋坐▼



楊潤雄則回應稱，大型體育活動M品牌旨在進一步推動發展，審批準則包括活動內容、主辦單位實力、對公眾吸引力、效益等。上次美斯表演賽的主辦單位已經撤回申請，並無使用公帑，文體旅局會檢視該計劃。

至於海洋公園，他指借貸時已經向財委會提供資料；迪士尼每年都會向立法會披露營運資料，注資發展都有提供資料。他續稱，政府公開招標出售土地都會提供招標者資料、收取的地價等，貫徹公開透明原則。

謝偉俊憂議會難履行監察角色

謝偉俊指問題焦點並非針對個別項目細節，是行政立法關係的監察功能，稱《基本法》73條談及立法會根據政府的提案，審核、通過財政預算；批准稅收和公共開支。惟隨立法會議員人數增加，議員監察功能是否相應提升留待公眾、傳媒評論，但最起碼的功能有審核財政，而當局用商業秘密作為「金鐘罩」，議員很難履行監察角色，認為當局要引入適當用保密機制，讓議員履行職責。

楊潤雄回應指，政府積極配合立法會工作解答議員提問，個別項目提交申請要視乎既定程序情況，到財會時政府都可以提供資料，工作目標是做好件事，惟如每一樣都監管就要考慮實際情況，不分商業敏感資料未必全部適合披露。

議員倡增訂「逃生條款」 設機制免再「甩轆」

經民聯立法會議員陸瀚民則指，美斯表演賽主辦方用M品牌，吸引觀眾及官員出席，有否有機制確保以後盛事不要「甩轆」。

楊潤雄稱，每一個活動都可能不同，可能原先主辦方未必預算到，本次主辦方主動撤回M品牌資助申請，過去未發生過，雖然對M品牌聲譽有影響，但目前沒有懲罰條款，政府會做好檢討工作。不過，楊又稱規管太強可能打擊盛事及申請M品牌誘因，日後想成事、但不希望「甩轆」，如何發揮好作用是重點工作。

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實政圓桌議員田北辰指，美斯稱因傷沒有出場，因合約有因傷可免出場的「逃生條款」，詢問政府會否因應「逃生條款」再訂一條「逃生條款」？「咁多人嚟佢、幾千蚊張飛，一句商業秘密就算數？」

楊潤雄稱會盡能力促進協調工作及提供資金，但「條例規管都唔係估一定出錯、防到咁多嘢」，中間要平衡。