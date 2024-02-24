23條立法｜15名議員加入小組委員會　廖長江料擔任主席

立法會研究與《基本法》23條立法相關的事宜小組委員會今日（24日）截止報名，共15名議員加入委員會，包括多位資深立法會議員。委員會下週二（27日）會召開首次會議選舉正副主席，及與政府舉行會議，料「建制班長」廖長江擔任委員會主席。



廖之前亦曾擔任《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》小組委員會主席，及研究完善地區治理建議方案及相關事宜小組委員會主席。相關小組後來亦轉為法案委員會，加班開馬拉松會議，極速完成草案審議提交大會通過。



廖長江。（盧翊銘攝/資料圖片）

4委員具法律背景 6人身兼行會成員

廖長江早前建議先在內會下成立23條立法相關小組委員會，待草案首讀後小組即轉為法案委員會，獲昨日（23日）內委會獲全體與會議員批准。

據立法會秘書處文件顯示，示明加入研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會，包括民建聯陳克勤、周浩鼎、黃英豪；經民聯盧偉國、林健鋒；新民黨葉劉淑儀、黎棟國；自由黨張宇人；工聯會吳秋北；G19的廖長江、謝偉銓、簡慧敏；C15+的陳紹雄；A4聯盟楊永杰；管浩鳴。

截至限期屆滿，示明加入的人數不多不少，剛好是委員會人數的上限15個。其中周浩鼎、黃英豪、廖長江、簡慧敏具法律背景；陳克勤、林健鋒、葉劉淑儀、張宇人、吳秋北、廖長江身兼行會成員。