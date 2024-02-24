許正宇與金發局外籍成員拍片對談　反駁香港「玩完」論

財經事務及庫務局局長許正宇今日在社交專頁上載與金融發展局董事局成員Damien Green對談，反駁有經濟師於外媒發表香港「玩完」的言論，希望讓社會討論聚焦事實，免受坊間偏頗言論或揣測自亂陣腳。兩人對本港以至國家的發展前景感到樂觀。



許正宇（右）與Damien Green（左）就有關香港的發展潛力、內地經濟增長，及國安法實施和《基本法》23條立法等交流（財經事務及庫務局Fb影片截圖）

許正宇與Damien Green就有關香港發展潛力、內地經濟增長，及國安法實施和《基本法》23條立法作交流。他們論及縱然香港無可避免受到外圍因素影響，但數據顯示，香港整體金融市場穩健發展。其中，財富和資產管理市場發展蓬勃，過去十年資產管理規模增長143%；債券及ETF市場的表現十分理想。

許正宇又提到，ETF的日均交易量增長20%；去年離岸人民幣債券發行量幾乎翻了一番。Damien Green則指出，香港是當今全球少有的保險中心之一，有126家保險公司營運。全球20大保險集團中超過一半、及兩個世界上最主要的集團都在香港上市和設立。

許正宇指，香港作為一個國際金融中心，國際資本與內地資本的匯聚是關鍵要素之一。香港在國家的支持下，會繼續發展包括增長強勁的資產財富管理業務在內不同業務。他指出，本月26日即將實施粵港澳大灣區跨境理財通的優化措施，包括個人投資者的額度增加三倍，而產品組合對兩地投資者都將大幅擴展。

23條立法拖得太久

許正宇明白經濟發展與政治環境息息相關，因此社會討論到香港的經濟軌跡時，少不免關注國安法及23條立法。他重申，環顧全球各地都有維護國家安全的法例，香港作為一個國際金融中心，亦不例外，這是為商業和投資環境提供穩定性和確定性的重要一步。23條至今才進行立法，實是拖延太久。

二人對香港以至國家的發展前景感到樂觀，期望社會在討論香港的定位時，要專注於事實。

摩根士丹利前首席經濟學家羅奇日前撰文指「香港已玩完（Hong Kong is over）」。（Getty Images）

曾是中國「大好友」羅奇，近日撰文指香港「玩完」，香港經濟在中美衝突等三大因素夾擊下，進退維谷，遭受池魚之殃。適逢港府今年推動23條立法，令到外界對香港的質疑聲音有增無減。