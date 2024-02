前「中概好友」批香港玩完　洪灝嫌講法未到肉　評港府政策錯重點

近來香港市場可謂是風聲鶴唳,曾是中國「大好友」羅奇,前所未有「唱衰」香港,直言香港「玩完」,香港經濟在中美衝突等三大因素夾擊下,進退維谷,遭受池魚之殃。適逢港府今年推動23條國安條例立法,令到外界對香港的質疑聲音有增無減。



作為羅奇的前同事,曾在摩根士丹利任職,並獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、思睿集團首席經濟學家洪灝接受《香港01》訪問指出,羅奇的說法「未到肉」,準確而言是舊香港已經「玩完」,香港經濟不能再依賴金融業、地產業,需要尋找新的出路。對於港股,他更坦言不感樂觀,相反更看好日本及印度股市。



摩根士丹利前首席經濟學家羅奇日前撰文指「香港已玩完(Hong Kong is over)」。(Getty Images)

自去年開始,資金持續在中港股市流出,即使港股是全球第五大的股票市場,亦似乎淪為「過街老鼠」,曾是中國「大好友」的摩根士丹利前首席經濟學家羅奇(Stephen Roach)日前撰文指「香港已玩完(Hong Kong is over)」,引起市場廣泛關注。

羅奇:港命運連繫三大因素

現任耶魯大學資深研究員的羅奇以《It pains me to say Hong Kong is over》為題撰文,指出,香港股市表現不濟,相比1997年回歸時,恒指僅升約5%,但期內美國標普上升幾乎4倍,反之港股升幅卻不及上海股市。

全球主要股票市場表現。

羅奇更論述香港的命運因本地政治、中國經濟因素及中美關係三大因素組成,一、港府在2019年推動《逃犯條例》修訂、引發北京實施《港區國安法》,削弱香港自治。在2019年首季,恒生指數接近三萬點,現在則跌至15,700點水平,跌幅高達45%以上。其次,中國經濟面對房地產市場和地方政府財政等結構性問題,已歷經長達三年的熊市,中港企業均受到不同程度的影響。

最後,羅奇指,自2018年以來,中美競爭日趨激烈,而香港受制美國外交政策,香港在亞洲區內盟友被迫在中美之間要選邊站,導致香港與其最大亞洲貿易夥伴產生隔閡。他形容,香港沒有政治迴旋空間去選擇自己該走的路,更難有解決方法逆轉中美摩擦。

羅奇指,雖然中國經濟因素可能改善,惟勞動力萎縮和令人擔憂的生產力前景,或帶來阻力,任何反彈恐怕都是短暫。面對各種制約,香港並無簡單的出路。

羅奇認為,中國經濟正面對房地產市場和地方政府財政等結構性問題。(資料圖片)

港交所史美倫不認同「香港玩完論」

羅奇此番言論一出,猶如向沉寂已久的香港市場投下炸彈。要知道羅奇是重量級經濟學家,除了在投行大摩工作了30年,更曾在在金融海嘯時期,任職港府經濟機遇委員會成員。

過去20多年,他一直對中國經濟持樂觀態度,直至2021年開始,羅奇對中國的態度改變,稱「打死不退的樂觀主義者,現在卻陷入深刻懷疑」。事實上,中國「大好友」早已默默「轉軚」,但如此直白稱香港「玩完」,確實是前所未有。

不過,本港財金官員並不認同「香港玩完論」,港交所(0388)主席史美倫作出回應指,不同意羅奇的說法,她稱每次香港經濟或股市遭吹淡時,「每次都返來兼創新高」。

財政司司長陳茂波日前亦指出,國際投資者正重新評估投資中國及香港,本港投資機遇吸引,很多資金正伺機尋覓投資機會,資金仍是處於「淨流入」的狀態。

港交所主席史美倫作出回應指,不同意羅奇的說法。(鄧倩螢攝)

洪灝:舊香港已經「玩完」 籲尋新出路

羅奇取態如此悲觀,或代表着華爾街對中港市場的看法。作為羅奇的前同事,曾在摩根士丹利任職,並獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、思睿集團首席經濟學家洪灝卻認為,羅奇的說法「未到肉」,準確而言是舊香港已經「玩完」,香港經濟不能再依賴金融業、地產業,需要尋找新的出路。

對於羅奇提出的三大因素,洪灝亦逐一拆解。他指出,首先中國有今時今日的成就,是從2001年加入世界貿易組織開始,當時美國打開了國內市場,情形與日本戰後重建相似。中國近年出口地區,主要以美國等地區為主,惟近期中國對美國出口明顯減少,香港作為國際中轉港,同樣受到影響。他又指,一方面香港聯匯制度與美元掛鉤,另一方面是中國重要的融資市場之一,「香港夾在中間好難做」。

思睿集團首席經濟學家洪灝認為,香港經濟不能再依賴金融業、地產業,需要尋找新的出路。(資料圖片)

再者,內地經濟受到內房、地方債務問題纏繞,出現結構性的轉變,過去以來房地產行業的模式已不再,因此週期性經濟刺激措施效用短暫,「引擎已舊,踩一次油唔夠」。洪灝認為,內地經濟未來是取決於高端科技行業,其對GDP的影響遠大於房地產行業,但發展需時漫長,至少要5至10年時間,故「市場要更有耐性」。至於本地政治因素,洪灝直言,影響甚大,「呢個無法改變,唔使講都知影響大」。

洪灝表示,近三個月均沒有港股持倉,正等待合適的時機入市。(資料圖片)

洪灝稱沒有港股持倉

不過,洪灝強調,不應用股票市場,去評價一個城市是否有生機,股票市場除了反映資金的流向,更多是反映市場情緒,「平成咁都冇人買,證明市場好悲觀」!雖然他對港股不感樂觀,但亦認為無需過分悲觀,「總會有希望,但香港(經濟)的出路要靠本港官員去尋找,但可惜現時的官員好似錯重點」。

被問及是否持有港股,洪灝坦言,近三個月均沒有港股持倉,正等待合適的時機入市,預計今年恒指區間為略低於16000點至23000點,相反他更看好日本及印度股市,投資者可押注半導體行業,同時他亦料美國股市升勢未結束,「有貨的投資者唔好郁(沽貨),冇貨的投資者可待美股回調5%至10%再入市」。不過他亦指,個人沒有持有美股,「因為太貴買唔落手」。