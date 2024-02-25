夏寶龍訪港｜黃大仙飲茶嘆30元燒賣、蝦餃　酒樓包廂招待隔開茶客

港澳辦主任夏寶龍訪港第四日，繼續落區喝早茶，今天（25日）到黃大仙一間酒樓「嘆茶」，不過跟前一天坑口酒樓不公開接待茶客的安排不同，黃大仙酒樓如常招待普通茶客，惟劃分區域限制市民內進夏寶龍用餐範圍。



酒樓職員向《香港01》透露，夏寶龍一行人主要吃點心，包括燒賣、蝦餃等，夏寶龍更讚點心「美味」。翻查酒樓餐牌，一籠蝦餃30元，燒賣分兩款，鮑魚燒賣36元，蟹籽燒賣30元。



民青局局長麥美娟及民政事務總署署長張趙凱渝提早到場迎接夏寶龍。（文睿攝）

夏寶龍到黃大仙現崇山飲茶 麥美娟提前準備迎接

夏寶龍上周四（22日）起訪港7日，繼昨天（24日）早上到坑口稻香酒樓喝茶，夏寶龍今天（25日）早上轉到黃大仙現崇山客滿庭飲茶。夏寶龍抵埗前一小時，酒樓附近已有數十名警員巡視、維持秩序。

黃大仙酒樓如常招待普通茶客，惟劃分區域限制市民內進夏寶龍用餐範圍。（文睿攝）

黃大仙酒樓如常招待普通茶客 只限制進夏寶龍包廂

跟前一天坑口酒樓不公開接待茶客的安排不同，黃大仙酒樓如常招待普通茶客，惟劃分區域限制市民內進夏寶龍用餐範圍。

夏寶龍逗留酒樓約一小時後離開

早上8時半，夏寶龍到達酒樓，陪同的包括行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄等，民青局局長麥美娟迎接夏寶龍下車，夏寶龍在酒樓逗留約一小時後離開。

酒樓職員馬小姐透露，夏寶龍一行人主要吃點心，包括燒賣、蝦餃等，夏寶龍更稱讚點心「美味。（文睿攝）

夏寶龍嘆30元燒賣、蝦餃 大讚「美味」

酒樓職員馬小姐接受《香港01》訪問時說，對夏寶龍來屋邨區飲茶感到十分驚喜，她透露，夏寶龍一行人主要吃點心，包括燒賣、蝦餃等，夏寶龍更稱讚點心「美味」，酒樓老闆亦因為夏寶龍光臨而事事親力親為。

酒樓餐牌顯示，燒賣分兩種，一款是屬於「頂點」價值36元的三星鮑魚燒賣皇，另一款是「特點」價值30元的蟹籽燒賣皇，至於「特點」招牌鮮蝦餃價值30元。今天是星期天茶位12元，搭枱區則11元。

茶客嘆未能見到夏寶龍真人 感覺食物服務如常

早上8時到酒樓飲早茶的的盧先生與夏寶龍同處一間酒樓飲茶，不過他說夏寶龍所坐的位置早已設起圍板，故未能見到夏寶龍真人。盧先生說事前不知道夏寶龍會到黃大仙飲茶，感覺酒樓的服務和食物如常。

與夏寶龍緣慳一面的茶客黎先生認為，今日酒樓的安排與日常無異，被問到對夏寶龍特意到黃大仙屋邨酒樓有何感受時，黎先生說：「有咩所謂啊，邊到飲茶都一樣㗎啦」，他感覺夏寶龍時常落區了解民生。他又說，即使未能與夏寶龍碰面也不感失望：「我都唔知佢會嚟飲茶。」