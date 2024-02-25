夏寶龍訪港｜黃大仙飲茶嘆30元燒賣、蝦餃 酒樓包廂招待隔開茶客
港澳辦主任夏寶龍訪港第四日，繼續落區喝早茶，今天（25日）到黃大仙一間酒樓「嘆茶」，不過跟前一天坑口酒樓不公開接待茶客的安排不同，黃大仙酒樓如常招待普通茶客，惟劃分區域限制市民內進夏寶龍用餐範圍。
酒樓職員向《香港01》透露，夏寶龍一行人主要吃點心，包括燒賣、蝦餃等，夏寶龍更讚點心「美味」。翻查酒樓餐牌，一籠蝦餃30元，燒賣分兩款，鮑魚燒賣36元，蟹籽燒賣30元。
夏寶龍到黃大仙現崇山飲茶 麥美娟提前準備迎接
夏寶龍上周四（22日）起訪港7日，繼昨天（24日）早上到坑口稻香酒樓喝茶，夏寶龍今天（25日）早上轉到黃大仙現崇山客滿庭飲茶。夏寶龍抵埗前一小時，酒樓附近已有數十名警員巡視、維持秩序。
黃大仙酒樓如常招待普通茶客 只限制進夏寶龍包廂
跟前一天坑口酒樓不公開接待茶客的安排不同，黃大仙酒樓如常招待普通茶客，惟劃分區域限制市民內進夏寶龍用餐範圍。
夏寶龍逗留酒樓約一小時後離開
早上8時半，夏寶龍到達酒樓，陪同的包括行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄等，民青局局長麥美娟迎接夏寶龍下車，夏寶龍在酒樓逗留約一小時後離開。
夏寶龍嘆30元燒賣、蝦餃 大讚「美味」
酒樓職員馬小姐接受《香港01》訪問時說，對夏寶龍來屋邨區飲茶感到十分驚喜，她透露，夏寶龍一行人主要吃點心，包括燒賣、蝦餃等，夏寶龍更稱讚點心「美味」，酒樓老闆亦因為夏寶龍光臨而事事親力親為。
酒樓餐牌顯示，燒賣分兩種，一款是屬於「頂點」價值36元的三星鮑魚燒賣皇，另一款是「特點」價值30元的蟹籽燒賣皇，至於「特點」招牌鮮蝦餃價值30元。今天是星期天茶位12元，搭枱區則11元。
茶客嘆未能見到夏寶龍真人 感覺食物服務如常
早上8時到酒樓飲早茶的的盧先生與夏寶龍同處一間酒樓飲茶，不過他說夏寶龍所坐的位置早已設起圍板，故未能見到夏寶龍真人。盧先生說事前不知道夏寶龍會到黃大仙飲茶，感覺酒樓的服務和食物如常。
與夏寶龍緣慳一面的茶客黎先生認為，今日酒樓的安排與日常無異，被問到對夏寶龍特意到黃大仙屋邨酒樓有何感受時，黎先生說：「有咩所謂啊，邊到飲茶都一樣㗎啦」，他感覺夏寶龍時常落區了解民生。他又說，即使未能與夏寶龍碰面也不感失望：「我都唔知佢會嚟飲茶。」