夏寶龍訪港｜籲區議員及18區議會主席：做好上情下達、下情上報

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（24日）與西貢區議會全體區議員座談，之後與全港十八區區議會主席共進工作午餐。夏寶龍指，新一屆區議員迅速進入角色，期望他們發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，切實做到「上情下達、下情上報」。



港澳辦晚上發稿指，夏寶龍與西貢區議員和18區區議會主席見面，全面了解新一屆區議會運作情況。夏寶龍表示，做好地區治理是香港實現良政善治的必然要求。區議會作爲參與地區治理的重要組成部分和特區政府依法施政的重要柱腳，肩負的職責使命平凡而偉大。

重塑區議會切合香港由治及興需要

他指，按照新區議會制度産生的新一屆區議員迅速進入角色、紮實有效開展工作、用心用情服務市民，以辛勤工作赢得市民的信任和支持，展現出地區治理的嶄新氣象。這充分說明重塑區議會制度、完善地區治理體系，符合香港實際，切合香港由治及興需要，是完全正確的。

他希望大家牢記誓言，用實際行動詮釋愛國愛港，發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，切實做到「上情下達、下情上報」，全力支持行政長官和特區政府依法施政，把香港建設得更好，牢牢守護「一國兩制」、守護香港繁榮穩定發展。