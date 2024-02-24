夏寶龍訪港｜坑口飲早茶　有茶客指夏寶龍拜年講恭喜發財：好NICE

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（24日）展開訪港第三日行程，開始深入本港社區，早上到坑口一間酒樓飲早茶。夏寶龍一行人獲安排於包廂飲茶，而茶樓對外稱早上十一時才能開放予茶客入場，但現場所見夏寶龍一行人飲茶時，場內也有其他茶客。



有數名有幸能與夏寶龍「同場」茶客表示，夏寶龍：「好NICE（親切）」，又指夏有與大家打招呼和拜年：「恭喜發財」。



+ 6

夏寳龍周四（22日）起訪港七日，他今日開展第三天考察行程，開始落區與市民接觸，在行政長官李家超、民政及青年事務局局長麥美娟等陪同下，第一站到位於坑口南豐商場酒樓飲早茶。

祝傳媒新年好

酒樓安排他們一行人於包廂用膳，也有茶客同場，夏寶龍、李家超及麥美娟等逗留約1小時30分鐘後離開，並向傳媒拜年指「大家新年好」。

但現場所見，大部分想到酒樓內飲早茶的市民都被拒絕門外，有職員表示要早上11時才可以入內飲茶。

有茶客指夏寶龍好NICE

不過，記者所見也有茶客能有幸入內飲早茶，其中一位「幸運兒」姜小姐表示，看到夏寶龍真人「好NICE（親切）」，又指其有與大家打招呼及拜年「恭喜發財」。另有伯伯亦有與指夏寶龍有來拜年。

夏寶龍離開後，酒樓仍稱因仍要時間準備，尚未能開放。李生表示，今日本擬親戚過來飲茶，惟酒樓未開放才得悉夏寶龍到來。被問到會否感到驚喜，他笑言：「冇話驚唔驚喜嘅，我仲大年紀過佢。」