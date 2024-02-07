垃圾徵費｜謝展寰：義工清理沙灘須登記豁免徵費　綠在區區同豁免

垃圾收費押後至8月實施，有「綠在區區」回收點營辦商反映，日常收到的物品有10％-15％未能回收，須視為廢物棄置，擔心垃圾徵費實施後問題惡化。環境及生態局局長謝展寰表示，不會要求營運商支付棄置費用，需商討如何處理。被問到執拾沙灘垃圾的義工，又需否支付垃圾費，謝展寰說，會設立機制讓義工登記，同樣無需付棄置費。



「綠在區區」回收物夾雜垃圾 不須付棄置費

謝展寰接受電台專訪時說，「綠在區區」回收點很多時關門後，都會放置鐵籠在門外收集回收物，明白當中會夾雜垃圾，不過按污者自付原則，不會要求「綠在區區」營辦商支付垃圾棄置費，「嗰啲嘅籠裏面不可回收物，垃圾比例會高啲，當開門嘅時候有人管理嘅時候，回收物係乾淨、OK嘅，嗰個質量都OK嘅，唔係佢哋自己製造出嚟嘅垃圾嚟嘅，當然我哋可以同「綠在區區」營運商去商討，到時點樣安排處理嗰啲嘢」他相信，技術上問題很容易解決。

義工清理沙灘。(黃景洪攝)

清理沙灘義工經登記後無須付垃圾費

現時有不少義工自發清理沙灘，收集不少垃圾，外界關注垃圾徵費後，義工是否要支付棄置費用？謝展寰表示，未來都會設立機制，讓義工簡單登記，協助他們在無需付款下處理收集得來的垃圾。