預算案｜01問卷逾半人撐加罰款、增煙酒稅開源　陳仲尼：杯水車薪

新一份《財政預算案》明天（28日）公布，預料庫房仍面臨千億赤字，如何開源節流成為焦點。《香港01》上周起推出線上問卷，收集市民對開源措施的建議，截至今日（27日）上午9時，最多人贊成的是加煙酒稅（28%）、其次是提高違泊等罰款（24%）。



具金融界背景的民建聯立法會議員陳仲尼表示，加煙酒稅及提高罰款均可行，但開源規模較政府赤字金額少很多，幫助未必很大。如今香港產業未成功轉型，他認為仍需保住香港金融股票市場。



《香港01》問卷：市民較支持加煙酒稅和提高違泊罰款

《香港01》線上問卷顯示，有28%受訪市民認同加煙酒稅增加政府收入措施、24%市民認同提高違泊等罰款、22%人贊成公屋加租，認為要加利得稅的有14%，至於開徵商品及服務稅及加牌費兩項建議，各只有7%及5%市民支持。

民建聯港區人大代表陳仲尼（盧翊銘攝）

陳仲尼：加煙酒稅、提高違泊罰款可行 惟杯水車薪

陳仲尼認為，加煙酒稅有助增加政府收入，惟不能加得太誇張，否則會打擊煙酒銷售；提高違泊等罰款方面，他認為均有助收入，但反問「加得幾多？」直言現時仍有千億財赤，就算增加罰款亦是杯水車薪。

陳仲尼贊成樓市撤辣

《香港01》線上問卷亦有就樓市撤辣邀請市民發表意見，有52%受訪者認為當局可「全面撤銷所有辣招」。陳仲尼指，自己早前已經透過扮財神的方式，呼籲政府撤銷樓市辣招，稱近年「上車盤」交易宗數繼續下跌，雖然撤辣對樓市即時幫助不大，但總要將壓抑樓市措施撤走回復正常。他估計，要到今年下半年美國減息，才可能對樓市帶來正面影響。