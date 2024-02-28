謝偉俊再發功指香港快速孤島化　黃偉綸不同意：須直斥其非

選委界立法會議員謝偉俊上月在特首與議會的互動交流會上批評政府「高壓執法」、「親小紅書」等，招來行政長官李家超指其用字令他想起2019年「黑暴」用詞挑矛盾。謝今日（28日）再提書面質詢，引述有意見指香港正「快速孤島化」，面對新加坡及內地城市的「內外交煎」，希望當局指出日後發展的定位。



財政司副司長黃偉綸回應稱，歡迎各界就如何推動香港未來繁榮發展建言良策，會小心聆聽，「但對於一些過於悲觀的言論，我們未能同意並須直斥其非」。



謝偉俊今日（28日）再提書面質詢，主題為「香港發展的定位」，關注本港的競爭力不足，並引述學者指香港正「快速孤島化」，指西方多國已將香港視為「大陸城市」，國內城市亦視本港為競爭對手，問及在「內外交煎」下局方的發展方向。他又引述意見指，四大支柱產業相繼「陷落」，形容既有產業「垂死中」，質詢當局如何善用公帑投資，為庫房帶來回報。

財政司副司長黃偉綸書面回覆中，重申本港擁有「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢，仍是充滿機遇的國際城市。他指過去十年，香港一直位居全球最具競爭力經濟體前七位﹐又是2022年外來直接投資流入金額全球第四大的經濟體，反映國際社會對香港的肯定。他亦強調，香港與內地省市的關係唇齒相依，可透過合作優勢互補，發揮更大的協同效應。

金融、旅遊、貿易及物流，和專業及工商業支援服務「四大產業」，黃偉綸指按政府統計處最新數字，四大產業在2022年為香港經濟帶來15,388億元的增加價值，佔本地生產總值56.3%，僱用1,448,400人，為總就業人數約四成。他又指，一系列「搶企業」、「搶人才」措施亦反應良好。

中國與新加坡已免簽 內地人來港仍受限

至於中國與新加坡於2月9日起互免簽證，持普通護照者最多可停留30天，反觀內地居民來港仍受簽證限制。黃偉綸稱，根據《基本法》第22條第4款，指明內地居民來港，須取得由內地公安機關簽發的證件和簽注，政府會一直與中央政府就不同來港政策保持溝通。