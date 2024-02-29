23條立法｜外交部駐港公署點名批卡梅倫　說三道四惡意抹黑

23條立法公眾諮詢期昨日（28日）結束，英國外相卡梅倫發表聲明敦促政府重新考慮提案。外交部駐港公署發聲明點名批卡梅倫說三道四，惡意抹黑攻擊香港人權、自由、法治，又指英國等個別國家政府政客和媒體以「灰色濾鏡」 解讀23條立法。中國駐英國大使館也表示堅決反對，批評是無端攻擊，重申英方無權干預香港事務。



英國外相卡梅倫發聲明促港府重新考慮23條立法諮詢方案（REUTERS）

英國外相卡梅倫發表聲明，質疑目前特區政府提出的方案未有履行《基本法》、《中英聯合聲明》及國際公約中，保障人權和自由的義務，強烈促請港府重新考慮方案，真正和有意義地諮詢港人。

外交部駐港特派員公署發言人指，針對卡梅倫等個別政客就《基本法》23條立法說三道四，惡意抹黑攻擊香港人權、自由、法治。

發言人稱，《基本法》第23條立法原則之一是尊重和保障人權，依法保護香港居民根據香港基本法和《公民權利和政治權利國際公約》《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的各項權利自由。在制定有關罪行的規定時，會精準針對危害國家安全的行為，明確構成有關罪行的元素和刑罰，與正常商業往來、對外交流之間的界限明確，任何奉公守法的人都不用擔心會誤墮法網。

外交部駐港公署發言人不點名指有個別政客以「灰色濾鏡」解讀23條立法（潘耀昇攝）

發言人表示，回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港《基本法》，而非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英國等個別國家政客和媒體固守對華對港偏見，以「灰色濾鏡」解讀23條，刻意將國家安全與權利自由對立，以提交意見之名行詆毀中傷之實，別有用心、虛偽雙標。

發言人強調，23條立法是民心所向，任何外部干預施壓都動搖不了特區政府推進立法的堅定決心，任何造謠、抹黑和攻擊都改變不了香港由治及興的歷史進程。