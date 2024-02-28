預算案2024｜政黨歡迎撤辣　明日大嶼擱置？　葉劉：政府用字小心

財政司司長陳茂波今日發表下年度預算案，立法會多個主要政黨均表示歡迎宣佈樓市全面撤辣。其中身兼行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀指，預算案全面，特別歡迎全面撤辣，相信對刺激樓市股市有正面影響，協助市民上樓。她表示樓市之前減辣已令樓市交易宗數有增加，撤辣會促進交投。



至於政府為開源節流，陳茂波表明開展基建要視乎優次，一些仍在研究階段的基建要再審視，是否意味明日大嶼交椅洲人工島計劃可擱置？葉劉淑儀指政府用字小心，要做好環保、氣候變化、交通規劃研究。



該黨副主席黎棟國表示，增加煙草稅要有一系列措施配合打擊私煙，非法香煙充斥香港，買私煙並不是困難的事，如沒有足夠力度打擊私煙及電子煙，就算加稅效果都會大幅減弱，望政府部門盡一切力量嚴厲執法。

另一副主席容海恩形容新一份預算案是穩中求進，但智慧政府、電子政府可以做得透徹，支持政府在創新科技的撥款；旅遊品牌、科技品牌都要大力做好。

該黨立法會議員李梓敬表示，電動車首置寬減延長但其實減少寬免額，會影響市民更換及放慢換車速度。另一位立法會議員陳家珮表示，電動車一換一減少資助，但理解政府開支需要可持續性；支持綠色工作可以加強。

同是身兼行會成員的民建聯主席陳克勤指本次預算案因時制宜務實有為，政府財政緊張下提出支援市民及企業措施，認為本次審慎理財。改善民生方面，有提出紓困措施，措施都值得支持。開源方面，陳克勤指今次預算案有能者多付原則，指若一刀切開新稅項令基層有壓力。

至於今次派糖總額110多億，較去年少8成，也沒有消費券、沒有電費補貼。周浩鼎指開支要審慎，但不能加重市民負擔。陳克勤指今次預算案「有少少甜幫到基層」，但今次強高做好經濟做大個餅，讓市民分享到紅利。

副主席周浩鼎對樓市全面撤辣十分歡迎；議員劉國勳稱，全面撤辣告一段落，加上公屋供應該可達標，意味土地房屋可恢復正常運作。至於交椅洲人工島工程，他認為會繼續做，但需要等待研究結束。

議員陳仲尼表示，金融方面很多著墨，包括打造綠色及可持續發展基金，豐富綠色金融生態。

副主席陳恒鑌指，電動車一換一優惠減少，相信都平衡了財政。對於2蚊乘車優惠，他指開支增長幅度大是因為涵蓋60歲，相信財政開支不會進一步大幅上升。

而同樣是行會成員的自由黨黨魁張宇人，也稱不停希望政府撤辣，很高興看到今次全面撤辣，希望將有更多交投，認為對置業人士有吸引力。

自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝表示，對預算案大幅加煙草稅表示失望，指去年已大幅增加煙稅，而去年首9個月減少10億收益，因為私煙、白牌煙氾濫，令非法分子利益增加，令人鋌而走險，擔心加煙稅會導至非法香煙更多，基層朋友負擔也增加。

該黨副主席李鎮強表示，本次是固本培元的預算案，退稅3000元有失望，而薪俸稅採取兩級制，憂日後會變更多層級，影響有潛質的人士來港落地生根。

航運交通界立法會議員易志明表示，預算案很多措施是延續施政報告，中小企融資擔保計劃延長2年及增加承擔額有幫助。他表示技術工種人才短缺，歡迎政府加強工作培養更多人才。