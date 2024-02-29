預算案2024｜陳茂波：明日大嶼必定會做　2元乘車優惠會保留

財政司司長陳茂波今日（29日）到立法會財務委員會向議員講解新一份財政預算案內容。有議員關注社福界開支再削減1%，影響社福機構運作，陳茂波表示，會對有需要的機構提供額外支援，「唔好意思，我哋都要一視同仁」。此外，交椅洲人工島計劃前景也備受關注，陳茂波重申：必定會做，只是推遲一點，填海工程不會在2025年開展。



新一份預算案仍是赤字預算案，題為「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」，陳茂波更表明未來幾年都要發債以支持基建發展項目，並預期2028-29年度政府財政才能全面轉虧為盈。在連續兩個年度錄得高達千億元財赤下，派糖規模縮減至115億元，同時宣布樓市全面撤辣。

陳茂波今天（29日）聯同財經事務及庫務局局長許正宇到立法會財委會，向議員簡報預算案內容，回應議員提問。

財政司司長陳茂波2月29日到立法會財務委員會向議員講解新一份財政預算案內容。（黃浩謙攝）

管浩鳴憂再削社福開支影響機構運作 陳茂波：一視同仁

選委界立法會議員管浩鳴在會上表示，滿意新一份《財政預算案》，但他關注社福界開支再削減多1%，期望陳茂波未來可與小型社福機構商討協助方案，擔憂削減資源會對他們有明顯影響。他又關注：「政府嘅財政係咪真係咁樂觀？」

陳茂波表示：「社福開支，唔好意思啦，我哋都要一視同仁的，但他強調政府會對較小型的社福機構有適當的額外支援，確保對基層市民有保障。

加學費增大學生負擔？陳茂波：不會因經濟原因不能讀書

選委界立法會議員鄧飛關注加大學學費，稱以現時息口貸款利率可能為大學生帶來沉重包袱，又擔心發債會否令政府支出更重。

陳茂波回應指加學費會有相關配套，基本原則是學生不會因為經濟原因不能讀書，利息等都是次要。至於發債方面，他指發債視乎時機，包括息口情況，政府中期預測已考慮到現時所發的債務和要支付的利息，會善用資源情況下發債，利息負擔都在能力範圍內。

財政司司長陳茂波2月29日到立法會財務委員會向議員講解新一份財政預算案內容，出席的包括財庫局局長許正宇。（黃浩謙攝）

陳凱欣冀本地人豁免酒店房租稅 陳茂波：不會區分

選委界立法會議員陳凱欣說，明白政府在財赤下的惠民措施不多，但她關注政府重新推出酒店租房稅，稱過去數年不少本地人都會到酒店過夜，詢問持有永久身分證的港人，能否豁免酒店房租稅。

陳茂波表示，所有住酒店的人都會收取酒店房租稅，不會有所區分。陳凱欣緊接關注每月在維港放煙火有何吸引，陳茂波重申放煙火是為了「搞活、搞熱」香港，強調局方會配合周邊活動吸引旅客來港。他又指，早前在維港的煙花匯演，有鄰近商店表示活動有助帶動餐飲業。

周文港問公屋會否加租 陳茂波：有機制處理

選委界立法會議員周文港說社會關心加公共服務費用，以及公屋會否加租；至於樓市撤辣，他關注會否增加更多措施吸引市民入市，包括能否增加「白居二」名額。

陳茂波說，放寬樓宇按揭的措施目的在於令市面樓盤更多，想置業的市民有更多選擇，放寬按揭亦會比較容易上樓。至於加公共服務費用方面，他說預算案未有特別提出，原因在於不論公屋租金或大學學費，他們各自有機制處理考慮和公布。

財政司司長陳茂波2月29日到立法會財務委員會向議員講解新一份財政預算案內容。（黃浩謙攝）

陳茂波擬擴展「BUD專項基金」、「電商易」至東盟

民建聯黃英豪讚揚《財政預算案》因時制宜，但他關注「BUD專項基金」，新設的「電商易」項目，將允許企業最多獲得100萬元的資助，專用於開展內地電商相關項目，他詢問該資助能否擴大至東盟等地的項目。另外，黃英豪關注香港股票市場，期望香港投資管理有限公司可以支持公司上市。

陳茂波表示可以考慮擴展「BUD專項基金」及「電商易」資助至涵蓋及拓展東盟市場。至於股票市場發展方面，陳茂波指暫時無計劃讓香港投資管理有限公司投資香港公司，以令其在港上市。

馬逢國要求定義重點演藝活動 陳茂波：文體旅局負責

選委界立法會議員馬逢國關心文化產業支持，稱預算案只回應部分計劃的撥款訴求，就重點演藝活動方面，他問到如何定義重點演藝活動，包括會否以委員會形式選出，避免由政府選出優勝者。另外培訓方面，他說看不到有關文化藝術和服務質素培訓的措施。

陳茂波回應指，重點演藝項目在施政報告已預留資源，活動選取方面由文體旅局商量，政府作為資源調配的機構，要有某程度的參與，又說政府很樂意撥資源到藝術人才的培訓，尤其是待人以誠的服務會令香港更受歡迎，旅發局會推出一系列的推廣活動，與業界一同去做。

財政司司長陳茂波2月29日到立法會財務委員會向議員講解新一份財政預算案內容。（黃浩謙攝）

李鎮強憂加煙稅令更多人購「白牌煙」 陳茂波：加強執法

自由黨李鎮強樂見政府聽取民意樓市撤辣，不過他代黨友邵家輝詢問「白牌煙」情況，他指自從政府昨日再次宣布增加煙稅後，「白牌煙」即時減價，擔心加煙稅後，反而令到有更多市民吸食「白牌煙」。

陳茂波表示，去年加煙稅後，有調查反映香港吸煙率有所下降，長遠目標是煙草零售中有七成為稅收，政府亦有再三提醒海關加強執法以堵截「白牌煙」。

黎棟國質疑打擊私煙成效 陳茂波：會督促海關打擊

新民黨立法會議員黎棟國表示，海關去年檢獲私煙個案增加，但檢獲私煙數量少40%，又稱市面上私煙兜售方法層出不窮，引述控煙辦表示早前到屋邨巡邏及派發單張，是否具成效。他又稱執法部門打擊私煙入境，但無打擊市面銷售，質疑會否責成部門「放蛇」、形容「容乜易啫？」

陳茂波表示，會督促海關及相關同事嚴肅打擊，會讓其定期匯報，並會督促醫務衞生局推進工作。

明日大嶼2025年填海目標推遲 陳茂波：係必定會做

勞聯立法會議員林振昇說政府有過千億財赤，需審視工程緩急，問到政府會否設定工程金額的上限，又提到明日大嶼交椅洲人工島填海項目具體推動時間考慮公共財政等因素，關注是否為人工島退場鋪路，又或至少幾年不會大動作，讓整體財政有更多調撥的空間。

陳茂波說，公務工程成本控制好重要，所以有專門辦公室，由構思階段、審視工程預算，都為政府省下不少錢，舉例瑪麗醫院重建會提出替代工程，令政府節省不少錢，未來數年是工程開支的高峰期，不加以控制都過千億元開支，故需考慮公共財政承擔等，排優次重要檢視未來五年工務工程開支，維持在每年九百億元水平；人工島現時做不同技術研究，會繼續全速做，直言總括來說工程「必定會做」，推展時間和北部都會區有先後，會兼顧財政融資，時間上比原定2025年填海目標「推遲一啲」，基本考慮是「一定要做」，又稱不少投資者對項目有興趣，可以考慮與私人市場合作或通過債券發行讓全民參與。

陳紹雄憂未能控制人工島填海工程造價

選委界陳紹雄表示，理解政府在新一份《財政預算案》「減甜」，不過他關注政府重申交椅洲人工島項目必定會做，只是動工時間延後，陳紹雄認為未來數年是工程高峰期，擔心部門工作量會大增，未能好好控制工程造價，期望政府可成立跨部門小組，「成本控制方面加大力度。」

財政司副司長黃偉綸回應指，由房屋局局長何永賢領頭的跨部門小組會研究及控制工程成本，相關意見會轉達給該小組。

薪俸税兩級制與簡單稅制原則不同？陳茂波：稅制仍簡單

經民聯立法會議員盧偉國指，比較多市民關注對中產支援減少，希望日後預算案可以「加甜」。他又說，理解未來幾年工程項目進入高峰期，希望審批緩慢等問題可以改善。他又代黨友林健鋒問到，薪俸税行兩級制與簡單稅制的原則不同。

陳茂波回應說，注意到工程推進要配合人手，例如工程界輸入外勞，當局會繼續留意情況，令工程成本控制在合理水平。他續指薪俸稅雖然行二級制，但稅制仍然非常簡單，對比其他地方仍然很有競爭力。

鄧家彪促兩元乘車做好分段收費 陳茂波：會審視

工聯會立法會議員鄧家彪指，對財政預算案「收貨」，對於透過放煙火吸引遊客，他認為花一百萬放一次可以吸引旅客，「好過邀請國際巨星，到時表現又唔知點。」他又稱，兩蚊乘車優惠計劃方面，應該在巴士下車門放八達通機，做好分段收費，避免政府成為水魚。

陳茂波指，多謝理解放煙火原因；至於2蚊乘車優惠意見，他表示已經記下，勞福局會審視。

林筱魯關注發債回報 陳茂波：回報廣泛、政府債務穩健

選委界林筱魯關注政府發債，他說發債所得會用於未來項目投資，詢問政府有否估計投資回報。陳茂波表示，發債用於公共工程的回報廣泛，包括完成土地平整後即可賣地獲取收入、新田科技城的稅收等。他表示，按現時發債程度，未來債務佔香港GDP的10%，情況十分穩健。

黃錦輝：放煙火不環保 陳茂波：會考慮更環保設備

選委界立法會議員黃錦輝表示，創科發展有很多功夫，建設創科都投入新資源。他提到，投放30億在AI計劃，建議參考新加坡由上至下推動，香港可以交給學校自由發展。他又說，新的幻彩詠香江使用煙火並非綠色科技，不是很環保，其實很多科技可以用到，考慮多加入創新元素。

黃偉綸表示，煙火並非大規模煙花，非常受歡迎，具體內容隨季節有改變。至於幻彩詠香江比較舊會改善，會鋪排不同大廈的燈光配合，惟需要更多時間處理，旅發局都會考慮更環保的設備。就AI問題，陳茂波指具體做法都留有空間。

田北辰關注興建賽車場研究進度 陳茂波：適時交代

實政圓桌立法會議員田北辰指，政府和社會都對辦盛事有共識，認為對經濟是一劑良藥，社會討論得最多是煙火、無人機表演。他提到自己多年前已建議在欣澳填海項目舉辦不同活動，初時政府感覺正面惟後來又避而不談，近期自己提出賽車場的修正案卻一致通過，問到這個態度轉變是否代表會積極考慮推行，希望政府年底前提出方向性看法。

陳茂波說，賽車場的方案有官員已答應會跟進研究，非常重視議員提出的意見，會適時就研究結果表達看法，難在現階段承諾，不過在特首的帶領下政府團隊會全力拼搏。

吳傑莊關注會否再推首置助青年置業

選委界立法會議員吳傑莊表示，市場氣氛、國際形勢不明朗，會否重推支持首置協助青年人上樓。騙案方面，他希望更多資源在投資者教育。

陳茂波表示，撤辣及金管局放寛按揭措施，對置業有幫助；又稱會積極做好投資者教育；而第三代互聯網政策亦早已經有宣佈，強調香港在全球是先行者，去年已經有發牌制度，行業要持續發展及負責任發展。

容海恩再促引入累進式子女免稅額 陳茂波：日後再考慮

新民黨立法會議員容海恩指，施政報告提出的鼓勵生育組合拳卓有成效，由公布到一月已有超過六千個申請獎學金，重申新民黨過往不斷向政府建議會否考慮累進式的子女免稅額等。另外她希望政府多撥資源，鼓勵商界或大廈外牆宣傳，令節日氣氛更濃厚。

陳茂波說累進式免稅額日後再考慮，如何能讓香港變得更有朝氣，他說會把她的意見記低再商量。

李世榮：長者關注2元乘車優惠存廢 陳茂波：不會取消

民建聯李世榮形容預算案是「限米住限飯」，關注社福開支情況，提到政府增加5000張院舍照顧劵，不過他指近來社福界推動內地安老，詢問政府會如何朝該方向進發。他又提到有不少長者對於檢討2元乘車優惠感到十分憂慮。

陳茂波表示鼓勵及支持「老友記」到大灣區安老，但現時香港的安老服務的確不足夠，故政府必須投放更多資源。至於2元乘車優惠，陳茂波表示檢討「不急於一時」，又強調優惠不會取消。

葉劉倡大灣區買地作本港發展用途 陳茂波：要從詳計議

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀稱，預算案穩健，雖然不能有經濟奇跡但都可以軟著陸。她指香港高端服務業強，但欠缺土地，倡議政府投資大灣區內地城市購買土地，作為創科、創業、居住用地。

陳茂波指，香港未來發展與大灣區互補是必定要做，各有各優勢，整體發展好各自都會有更好發展。他直言香港土地資源欠缺而內地較多，如何善用資源，例如利用內地土地將香港居住需求放於內地，則需要從長計議，會後可以再交流。

葉劉淑儀表示政府要搶土地主導權要考慮多方途徑，特首政策組都應該研究，需要更多新的思維。

陳家珮關注煙火表演花費是否用得其所

新民黨立法會議員陳家珮說，雖然煙火比煙花便宜，但每次一百萬元仍數字可觀，擔心善用海濱資源做煙火匯演會否經盛事統籌協調組討論，擔心錢未能用得其所。

財政司副司長黃偉綸說香港在煙火活動有經驗，包括西九煙火匯演大受歡迎，包括主題公園更是晚晚放，協調方面旅發局會是主要機構，如出現進一步的協調需要，統籌組樂意參與。

姚柏良：重推酒店房租稅宜三思

旅遊界姚柏良表示，旅遊業現時仍處於「拼復蘇」的階段，希望政府「三思」重新徵收酒店房租稅對旅遊業的影響，直言明白政府要開源，但擔心現時非合適時機。他詢問服務式酒店房間是否都需要支付酒店房租稅。姚柏良又提到維港兩岸放煙火，他認為放煙火對旅客有吸引力，但建議政府要善用資源，積極尋找贊助。

陳茂波表示，根據旅發局統計，旅客多數在香港花費約7千元，其中2千元為住宿消費，認為即使加3%稅務，對旅客負擔不大。他表明酒店房間稅是按房間計算，長租服務式酒店房也要繳付。

梁文廣倡保留現金津貼鼓勵劏房戶遷出

A4聯盟立法會議員梁文廣說，海濱和煙火方面，未來如何繼續改善美化海濱好重要，擔心煙火吸引力，憂慮會悶。他又提出煙火匯演期間劃出一個讓市民放煙火的區域，讓市民能參與。

現時政府對居於不適切居所的公屋申請人有現金津貼試行計劃，他關注日後當簡約公屋和過渡性房屋推出後，津貼能否轉為鼓勵他們不要再住劏房，應轉去簡約公屋或過渡性房屋。他續指市民理解現時財政困難，希望在財政情況改善後和政府「共富貴」。

黃偉綸說海濱未來有詳足的改進，港島北的海濱不錯，啟德未來會有新的段落開通，西九亦在做功夫，水質近年亦做大量功夫包括污水處理，會繼續做。煙火方面在這刻未有計劃讓市民個人自己放煙火，有安全考慮，但不是完全不可以考慮，認為要小心研究。

陳茂波說津貼計劃可和政策局溝通，至於支援措施財政壓力較大，以往支援措施比較大，經濟未來幾年比較好，今年的措施減約一半，未來會因應社會經濟狀況再考慮。

謝偉銓支持加大發債力度

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示歡迎，加大發債利用市場支持推動基建投資。至於來年發債1200億，其中700億是零售部分，他問及是否另外500億給機構投資者。至於嚴格控制經常開支及控制公務員0增長。他問及跨局、跨部門可否互相撥出人手以補充不足。

發債比例方面，許正宇指具體發債量要視乎市況而定，但指謝的理解正確。陳茂波則指推進工務工程會考慮地區及議員意見；公務員編制方面，他指目前已經跨局調配，部門間靈活處理。

陳祖恒促政府多解說構建跨國供應鏈管理中心

紡織及製衣界陳祖恒關注預算案提建構香港為跨國供應鏈管理中心，他認為供應鏈涉及不同部門的統籌，期望政府多作解說，讓業界都可以配合政府政策，共同建設跨國供應鏈管理中心。

陳茂波表示，商貿及經濟發展局將會負責統籌工作，屆時會有更多細節公布。

周小松關注公務員編制 陳茂波：不會再壓縮 部門首長削資有自主權

勞聯立法會議員周小松說，政府削減經常性開支時，會否確保不會影響部門僱請非公務員合約的僱員，否則難以保證公共服務質素。另外2025年公務員編制減少三千，未來會否再縮減公務員編制。

陳茂波指公務員編制已凍結在2012年的水平，無意再壓縮編制因要應付很多新服務。他指要求部門再削開支1%，部門首長有自主權