23條立法｜外交部駐港公署批美國長臂管轄　見不得香港安全

《基本法》23條公眾諮詢昨日（28日）結束，美國國務院發言人發聲明，表示23條立法將破壞香港的「一國兩制」架構，並擔憂港府會藉此條例實施境外恐嚇，如「披露國家秘密」與「境外干預罪」定義含糊，可能被用來消除異見，並指憂慮會用作限制在港美國人的言論自由。



外交部駐港特派員公署今日（29日）稱，美國國務院發言人就23條立法發表聲明是說三道四，公然插手香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。發言人指出，中國政府堅定支持特區政府完成23條立法，敦促美國恪守國際法原則和國際關系基本準則，立即停止以任何藉口乾預香港事務和中國內政。發言人又稱美國的所作所為，歸結一句話就是見不得香港安全，見不得香港好。



外交部駐港特派員公署。（資料圖片）

外交部駐港公署：反中亂港分子和外部勢力才會害怕

發言人表示，完成第23條立法是香港的憲制責任，公眾咨詢期間，香港主要政團社團和廣大市民以多種方式表達對立法的支持，充分說明香港社會各界對立法的必要性、重要性和緊迫性已凝聚強大共識。

發言人指出，23條立法完全不影響香港依據基本法繼續享有高度自治，不減損香港居民的權利和自由，只有那些心懷不軌的反中亂港分子和外部勢力，才會對23條立法感到害怕，竭力抵制滋擾。

批美國「長臂管轄」、「跨國鎮壓」、見不得香港好

發言人強調，美國有大量國家安全方面的法律，自身國家安全立法密不透風、嚴厲苛刻。美國動輒將自身國內法凌駕於國際法之上，對他國濫施「長臂管轄」、單邊製裁，還通過秘密監視、非法監聽、全球追捕、幕後交易等手段打壓異己，侵犯他國國家主權和利益，嚴重違反國際法和國際關系基本準則。

發言人又形容「跨國鎮壓」的帽子美國自己戴再合適不過，斥美國對自身斑斑劣跡諱莫如深、裝聾作啞，卻對23條立法妄加指責和乾涉，偽善雙標昭然若揭，認為美國想方設法詆毀抹黑「一國兩制」、插手香港事務，本質上是頑固的意識形態偏見作祟。發言人稱，美國的所作所為，歸結一句話就是見不得香港安全，見不得香港好。