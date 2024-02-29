23條立法｜港府：美國政府言論偏頗、誤導　應停止説三道四

《基本法》23條立法的公眾諮詢期在昨日（28日）結束，保安局收到1.3萬份意見，當中超過9成8支持，又指明有逾10份反對意見來自境外反華組織或潛逃人士。美國國務院今日（29日）稍早時間，就23條首度開腔指，正密切關注23條對在港美國公民、企業之影響，並指控條例已破壞「一國兩制」的框架。



政府即晚回應指，就美國政府就《基本法》23條立法的偏頗和具誤導性言論，表示強烈不滿和反對。文中指，美國早被揭發對世界各地甚至多國政府進行「長時間秘密監控」，又指一名前美國國家安全顧問曾公開承認協助策劃外國政變。斥美國政府此刻對港府維護國家安全的立法建議令人難以信服，並應立即停止就23條立法「説三道四」，干預屬中國內政的香港事務。



基本法23條立法公眾諮詢期於昨天（28日）結束，保安局稱收到1.3萬份意見，當中超過9成8支持。（潘耀昇攝）

政府在聲明中提到，美國早被揭發對世界各地甚至多國政府進行長時間秘密監控，並提到一名前美國國家安全顧問更公開承認曾協助策劃外國政變。稱美國政府此刻對特區維護國家安全的立法建議，特別是「國家秘密」相關罪行和「境外干預」罪置喙，令人難以信服。

政府又強調，對危害國家安全的罪行訂立相稱的域外效力，「完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法」；而美國及眾多國家的國家安全法律都具有域外效力。若維護國家安全相關法律缺乏域外效力，便如同「縱容別有用心的人在境外從事危害國家安全活動」，因此域外效力屬維護國家安全法律的必要元素。

政府續指，美國經常對別國公民濫施「長臂管轄」、單邊制裁，是次對23條立法的域外效力之抹黑站不住腳。

政府：已多番解說 制定罪行時「精準針對」危害國家安全

而就「國家秘密」、「境外干預」罪等，政府已作多番解說，未來制定有關罪行及擬備條例草案時，也會「精準針對」危害國家安全行為，確保清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰，絕不會出現誤墮法網的情況。而執法行動均是根據證據、法律，以及按相關人士行為而採取，非針對個人或組織的背景或政治立場。

政府最後重申，「一國兩制」方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展。而23條立法，是令國家主權、統一和領土完整得以維護；令「一國兩制」 、「港人治港」、高度自治的方針準確貫徹，以及更好地保障特區人民的基本權利和自由。要求美國停止就立法「説三道四」、「干預屬於中國內政的香港事務」。