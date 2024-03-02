張曉明免職｜本港政界統一口徑：未知詳情不評論　或另有新安排

被免去全國政協副秘書長職務的張曉明，在港澳系統工作超過30年，先後擔任中聯辦主任和港澳辦主任，與本港政商界人士熟稔。他被免職消息今日（2日）公布後，《香港01》聯絡本港多個建制派政黨成員及全國政協或人大回應事件，綜合他們的回應均是：「未知詳情，可能另有工作安排，不宜評論。」



張曉明長期在港澳系統工作，與本港政界人士熟稔（論壇直播截圖）

張曉明被免職的消息公布後，《香港01》記者即時聯絡本港多個建制政黨的成員、也包括全國政協委員和港區全國人大，查詢他們對事件的看法，多人一直未有接聽電話或回覆短訊查詢。

李慧琼稱尊重和信任中央的人事安排（盧翊銘攝）

而全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼回應《香港01》查詢時只稱：「尊重及信任中央的人事安排。」

及後，部分有回覆查詢的政黨成員和人大政協，回應大同小異，均指未知詳情，不宜作評論。

其中一名在張曉明出掌中聯辦和港澳辦期間，常有交流的建制派政黨成員解釋，現時只是宣布張曉明免職，可能中央對他未來工作有另有安排，在一切未明朗前，實難作任何回應或評論，更不想揣測箇中因由。

至於是否事出突然？他依然強調應該再看看事態發展，不應太早妄下判斷。

央視新聞聯播今晚報道張曉明被免職的消息（資料圖片/李澤彤攝）

央視新聞聯播今晚報道，一連兩日的全國政協常委會會議在北京閉幕，會議通過關於免去張曉明有關職務的決定，但報道中仍以同志稱呼張。

今年將滿61歲的張曉明，自1986年起就在港澳系統工作，先後擔任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任。2020年，張曉明被免去港澳辦主任一職，改任分管日常工作的副主任，仍屬正部級官員。

2022年，張曉明獲任命為第十三屆全國政協副秘書長。政協去年換屆，張曉明先後獲任命為全國政協委員、常委，繼續出任副秘書長，他去年兩會期間擔任新聞報道組組長，曾主持全國政協會議開幕前的新聞發布會。