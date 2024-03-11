兩會・政圈風聲｜人大政協交KPI　大是大非議題要發聲　仲有幾樣…

特區政府強調KPI提升管治效率，不單要做實事，更要做成事，由底層的關愛隊，到高層官員都設各項工作指標。中央對人大、政協的要求亦不例外，據了解亦有KPI要求，要求填寫報告詳細交代過去一年有否為「大是大非」問題發聲、進入校園宣揚愛國教育、接受傳媒訪問、去街站、協助處理市民有關內地的求助、會議出席情況等，惟沒有規定做多少次才符合要求。



有港區人大代表說，如果未能做到KPI列出的工作，有關方面亦會溫馨提示你多加注意，相信不達標可能會影響下屆勝算。有代表坦言感到壓力，不過亦有人認為是推動力，稱並非要「鬥多」或「爆數」，要求合理，「如果Meet（符合）唔到，對唔住自己，對唔住人民，下次仲應唔應該選你出來？」



KPI包括「大是大非」問題發聲、出席街站 惟非「鬥多」

兩會期間，30多名港區全國人大代表及逾180名港區全國政協委員，都抵達北京出席會議，部分身兼立法會議員的人大代表，更為了立法會有關23條立法的會議，香港、北京兩邊跑。中共總書記、國家主席習近平說，新時代下要提高政治協商、參政議政水平，將工作要求落實，完善監督機制，中央對人大、政協的期望與日俱增。

據了解，有關方面對人大政協設有KPI要求，其中港區人大代表去年底被要求填寫報告詳細交代過去一年多項工作，包括曾否在「大是大非」議題上發聲，舉例早前有美國議員提出「香港制裁法案」，全體港區全國人大代表、港區全國政協委員都發聲明，強烈抗議及堅決反對法案。除了發聲，亦要出席街站，過去人大、政協都有落區宣傳選舉改制，向市民講解新選舉制度。有人大代表透露，不是要「鬥多」或「爆數」，有關方面只是要求填寫工作，沒列明做多少才達標。

要到校園宣揚愛國教育、處理市民「申冤」

除了政治表態，亦要有實際工作。據了解，KPI清單亦包括進入校園宣揚愛國教育，為中學生講課。友好協進會過去曾經安排人大、政協委員到學校出席講座，題目包括國家經濟發展、金融經濟安全、科技創新突破、領先科技、網絡安全、國家社會民生、扶貧政策等。有人大代表認為進入校園不難達標，難在如何生動地講解讓學生明白課題，即將工作「做好」，而非單是「做到」。

入校園宣揚愛國教育都尚算有渠道，但在協助市民處理有關內地求助方面，這項KPI對大黨而言比較有優勢。民建聯去年成立了人大政協辦事處，全港有逾百個支部聯絡點，接獲求助亦可轉介至黨內的人大政協。有人大代表坦言，市民如果要「申冤」也會找認識或信任的人，例如認為內地法院處理案件不公允想申訴等，不過現時莫說是90名立法會議員未必數得到，36名人大代表市民也未必認得出，有一定困難。

傳媒訪問須附上連結 不達標或被提醒

其他KPI亦包括會議出席情況、接受傳媒訪問等，要求委員詳細附上訪問刊出日期，提供連結讓有關方面參考，最理想是「單頭」訪問而非「圍訪」，並與工作有關，而非「飲飲食食、吃喝玩樂」。據了解，不達標者可能會被提醒多發聲。有人大代表坦言感到壓力，不過亦有人大代表認為是推動力，「如果Meet（符合）唔到，對唔住自己，對唔住人民，下次仲應唔應該選你出來？」