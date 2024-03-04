兩會・政圈風聲｜內地客免稅額增至3萬料獲接納　據悉有四大原因

全國兩會3月4至5日在北京召開，今年本港各政黨提出的兩會提案，其中一個焦點落在爭取提高內地訪港旅客免稅額，皆因5千元人民幣限額已維持28年不變，不過，各方的叫價由3萬元至10萬元不等，大相逕庭。據了解，有關部委初步研究認為10萬元較難成事，主要考慮到洗黑錢、走資、內地有外匯管制，以及大幅放寬對內地經濟有何好處等，加上海南自貿區10萬元免稅額是以年計，有別於香港以次計，故難以看齊，預料3萬元免稅額的建議較易獲接受。



據了解，36名港區全國人大代表曾蘊釀聯署要求免稅額提高至3萬元，惟不如取消黑碼般容易達成共識，有人傾向先觀望內地接受程度再「落注」，亦有人傾向「袋住先」再爭取。全國人大常委李慧琼接受《香港01》訪問時說，內地居民生活水平改善，維持多年的5000元免稅額有需要提高，今次上京會約見稅務專家等，希望成功爭取提高免稅額至3萬元。



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訪港旅客5000元免稅額維持28年

訪港內地旅客免稅額5000元的規定，是1996年推出的措施，中國海關總署規定內地居民攜帶境外自用物品，總值不能多於5000元人民幣，否則要繳關稅，這項規定適用於香港，至今實施了14年。有研究指出，推出5000元免稅額的1996年，內地人均收入約4800元人民幣，至2022年內地人均收入已增至約3.7萬元。

民建聯爭取3萬 工聯會要求5萬 自由黨、經民聯叫價10萬

近年不時有港區全國人大代表、政協委員要求增加免稅額，振興本港經濟，叫價介乎1萬元至20萬元，至去年底叫價差距開始收窄。當中，民建聯去年11月一度要求免稅額增至1萬元，一個月後更進取要求3萬元，全國人大常委李慧琼更聯同港區人大代表陳勇、凌友詩向常委會提出免稅額增至3萬元。工聯會的兩會提案，亦與民建聯不謀而合，早前建議免稅額提高至3萬元。不過工聯會會長吳秋北昨天（3日）出發赴兩會前，再提高免稅額訴求至5萬元，一年最高20萬元。

不過，商界背景的自由黨、經民聯更進取，要求免稅額由5000元增至10萬元，希望刺激本地零售市道，保持香港「購物天堂」的地位。自由黨主席邵家輝兩會前夕表示，接受免稅額先提高至3萬元，下一步再提高至10萬元。香港零售管理協會亦口徑一致，支持先提升至3萬元，再提高至10萬元，認為提升額度才能讓旅客放心買貴價物品。

免稅額增至3萬預料獲接納 據悉有關部委考慮到四大因素

多名港區人大代表亦研判10萬元免稅額太高，相信難以獲得有關部委接納，反而3萬元「有得傾」。據了解，有關部委初步研究認為提升至10萬元較難成事，雖然海南自貿區免稅額同樣是10萬元，但海南的限額是以一年計，有別於內地客來香港每次都獲5000元免稅額，加上內地有外匯管制，有別於香港是開放型經濟體，不設外匯管制，故香港與海南難以類比。其他考慮因素包括洗黑錢、走資，以及大幅提高免稅額對內地經濟有何好處等，畢竟面對經濟復蘇緩慢的不只是香港，預料免稅額提高至3萬較易獲接納。

據悉港區人大醞釀聯署惟未有共識 有人觀望內地接受程度

政協常委唐英年日前受訪時說，免稅額提高至3萬元人民幣的提案，獲得超過140名香港委員聯名支持。據悉，港區人大代表亦有醞釀聯署，有人提出希望「集大家力量」爭取提高免稅額至3萬元，擔心「一個、半個提出，個別人士未必獲重視」，不過暫時未達成全體共識。有人大代表坦言持觀望態度，觀察叫價走勢才「落注」，希望免稅額愈多愈好，不想太早落定論。亦有人傾向「袋住先」，認為作為港區全國人大代表應平衡兩地利益，相信內地較為接受免稅額提高至3萬元，可以先爭取落實。事實上，去年7月，36名港區全國人大代表曾經聯署，向內地海關總署要求取消「黑碼」，四個月後成功爭取令「黑碼」取消，今次如果全體港區人大代表聯署，相信亦會得到有關部委高度重視。

李慧琼呼籲各界提意見，民建聯會在兩會期間向中央提建議。（盧翊銘攝）

李慧琼：內地人生活水平改善 提高至3萬元亦是突破

提出免稅額增至3萬元的全國人大常委李慧琼接受《香港01》訪問時說，是參考了一個智庫的研究而釐訂額度，認為內地居民生活水平改善，維持多年的5000元免稅額有需要提高，認為即使爭取到免稅額提高至3萬元，都是一個突破。她赴北京出席兩會期間，亦會約見稅務專家等有關人士，研究提高免稅額的可行性。