預算案｜交椅洲人工島年內啟環評程序　甯漢豪：爭取今屆任內動工

預算案發表當日，財政司司長陳茂波宣布推遲交椅洲人工島填海目，其後更表明，估計會延遲2至3年。發展局局長甯漢豪今日（3日）強調，稍為推遲工程主要是考慮到社會擔心政府近幾年財政狀況緊張，希望就龐大的工程做好融資及財務方案，讓市民明白政府做事審慎。她強調造地的決心一直沒變，今年內啟動人工島工程的環境評估程序，年內開始進行工程的詳細設計，爭取工程在本屆政府任期內動工。



▼明日大嶼概念圖▼



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甯漢豪今日接受商台訪問時表示，交椅洲人工島起動填海工程稍為推遲，主要考慮到這幾年的財政狀況緊張，以及社會有擔心，希望做好融資及財務方案，才開始工程，讓社會放心政府做事是會審慎。她預計，在2026年中，資料會比較詳盡，會同步參考不同的融資、財務及開發方案。

她表示，今年稍後就會陸續將這個1,000公頃填海工程，環境影響評估報告，公眾可以表達意見，這是重要的第一步，寧可花多少許時間做好這工作，詳細的工程設計將會陸續啟動，會爭取工程在本屆政府任期內動工。

發展局局長甯漢豪表示，政府造地的決心不變。（資料圖片/林靄怡攝）

甯漢豪強調，交椅洲項目稍為延遲，並無影響這10年建好的公營房屋、私營房屋，因為政府已表明在未來十年的目標，為供應熟地要3,300多公頃，預計在後五年，有400公頃來自交椅洲，若項目稍為推遲，政府會在這段期間找一些地，會嘗試循的方向是北都，那裡有很多地方已經開工，是比較成熟規劃的地方，希望能做得快些，及量做得大些，以做回一些補充。

預算案「撤辣」後刺激樓市交投量及置業意欲，她表示，有信心未來五年，可以造出承載8萬個私營房屋單位的土地，房屋的供應和需求差距將會收窄，市場不會供不應求，預料樓價不會再飆升。她認為樓市恢復活力是好事，即使很熾熱，市民都毋須擔心。