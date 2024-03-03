財政預算案｜香港發債度日誰是導火線？關焯照列三成因遺計時炸彈

新一份《財政預算案》預計今個財政年度赤字1,016億元，同時宣布將發債1200億元，引來前財政司司長曾俊華關注本港進入結構性財赤的年代，擔心香港未來只會「債冚債」，最終「荷包乾塘」，加稅加費令子孫承受。



冰封三呎非一日之寒，香港何時由「富可敵國」、財政儲備名列於全球首十位，演變至如今連年財赤，甚至要以發債投資未來？歷屆政府、歷任財政司司長又有否責任呢？經濟學者、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《香港01》訪問時說，發債是「無得揀」的做法，但他列出過去幾屆政府的三大「罪證」，擔心倘短期內不擴大稅基，發債只會為香港留下計時炸彈。



陳茂波擬發債1,200億元 曾俊華憂香港「債冚債」

財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》預計，2023/24年度綜合赤字為1,016億元，財政儲備7,332億元，相等於政府大約11至12個月開支，財政儲備2024/25年度更進一步下降至6,851億元。陳茂波宣布，將發債1200億元，當中700億元為零售部分，包括500億元「銀色債券」，以及200億元「綠色債券」及「基礎建設債券」，未來5年計劃合共發債6000億元 。

前財政司司長曾俊華入場觀看《正義迴廊》。（資料圖片）

香港連年財赤，連年發債，引起前任財政司司長曾俊華關注，他今天（3日）在Facebook撰文，稱本港已正式進入結構性財赤的年代，擔心香港連年發債用以應付日常開支，只會是「債冚債」，形容「香港的荷包不用很久就乾塘」，影響信用評級，擔心加稅加費陸續有來，加上公共服務「大縮水」，後果由子孫承受。

關焯照：發債係無得揀嘅做法 列發債三大成因

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《香港01》訪問時表示，政府財政儲備不足，但仍要應付龐大開支，故發債是「無得揀」的做法，否則港府只會在短期內「乾塘」。不過，關焯照對發債仍然感到憂慮，擔心長遠會如同曾俊華所說「債冚債」，他表示：「如果香港經濟發展未如《財政預算案》估計地有咁好增長，就會出現結構性問題。」

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《香港01》訪問時表示，政府財政儲備不足下仍要應付龐大開支，發債是「無得揀」的做法。（資料圖片）

一、稅基狹窄 依賴賣地收入

由庫房水浸，變庫房恐乾塘，關焯照分析導致香港要走向發債這個無底深淵的成因，包括稅基狹窄、政府編制急速膨脹，及公共福利開支龐大。他指，政府稅收主要來自薪俸稅和利得稅，加上政府以往過於依賴賣地收入。

賣地係非經常收入，但以往政府就當咗佢（土地收入）係經常收入 關焯照

但他指，土地收入由以往平均每年逾千億，大幅減至近年每年平均只有數百億，令到政府收入明顯減少。

根據資料，2023/24年財政年度，政府合共推出3幅官地，當中只有2幅成功批出，涉及約70億元。如連同補地價收益計算，估計亦只有約156億元，僅佔全年目標850億元約18%，表現強差人意，而與2022/23年度全年賣地收入711億元比較，按年大幅下挫78%。

二、政府常擴大編制 「假設年年加人工咪用好多錢？」

港府編制過去十年急速膨脹，關焯照反問：「就算公務員編制維持零增長，但成個政府咁多人，假設年年加人工咪要用好多錢？咁點縮減開支？」翻查資料，過去幾屆政府機構組歷多次重組，現屆政府新增設3個副司長職位、新增文化體育及旅遊局，分拆運輸及房屋局等，政策局數目將由13個增至15個，涉及的總薪酬開支約為每年9,500萬元。

關焯照又指，港府編制於過去十年急速膨脹，反問：「就算公務員編制維持零增長，但成個政府咁多人，假設年年加人工咪要用好多錢？咁點縮減開支？」（資料圖片）

三、福利開支過大 「係德政，但政府而家無錢啊」

面對財赤，除了開源還要節流，關焯照認為政府福利開支過大，「自林鄭（林鄭月娥）嗰屆開始，啲福利開支就持續龐大增加。人口老化，你（政府）唔係一早就知㗎咩，淨係增加開支有咩用？」他又認為政府必須立即檢視二元乘車優惠計劃，「啲人話係德政，係啊，係德政，（計劃）下調到55歲仲更加係德政啦，但政府而家無錢啊嘛」，他認為乘車優惠變相便利港人到內地消費。

讚曾俊華符合量入為出原則 「陳茂波？得個講字」

不過，香港走向發債度日，歷任財政司司長又有沒有責任呢？關焯照認為，曾俊華擔任財政司司長時，香港亦面對不少財政壓力，但曾俊華的守財行為才是真正符合《基本法》中「量入為出」的原則，反觀陳茂波，關焯照批評：「佢得個講字，盤數真係反映唔到『量入為出』嘅原則囉。」

他提醒政府發債非靈丹妙藥，倘香港未來無力償還債務，「啲人借借下就會懷疑你（香港）㗎啦」，屆時必然會影響政府的信用評級。他促請政府短期內擴大稅基，否則香港如同「擺咗計時炸彈」。