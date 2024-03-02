預算案｜陳茂波稱目前發債未包括人工島　有信心今屆政府推進工程

新一份《財政預算案》早前出爐，財政司司長陳茂波今日（2日）在電視節目中表示，政府財政儲備可應付12個月開支，認為十分穩定。他又稱恢復收支平衡絕對不是靠發債，過去5年政府開支平均增長約7%，在財政整合計劃下，未來5年預料開支平均增長將會降低至每年平均2%。



至於政府計劃未來5年，每年發債約950億元至1,350億元，陳茂波指並無包括明日大嶼人工島計劃。被問及本屆政府有否信心開展明日大嶼填海工程，陳回應指絕對有，絕對有能力、財力推進人工島。



財爺陳茂波。（盧翊銘攝/資料圖片）

有能力繼續發債 惟發債非收支平衡手段

陳茂波表示，現時財政儲備約足以應付政府一年開支，指不是很多先進經濟體有11個月至12個月的儲備，認為財政狀況非常穩定，而發債不是應付日常開支，而是投資未來，強調都是有回報。

明日大嶼人工島計劃（資料圖片）

至於本次發債規模擴大，陳茂波指基建較多，既然市民歡迎發債、認為穩陣、回報率不錯，政府亦選擇發債。他又稱，明日大嶼推展要視乎財務方案，目前預告的發債不包括明日大嶼人工島，表示港府仍有很大發債空間，但目前沒有計劃發更多債，而發債並非避免帳面赤字問題，強調恢復收支平衡絕對不是靠發債。

他表示目前土地供應充足，政府要避免土地不足以致樓價飛升，而政府絕對有能力、財力推進人工島工程。

重申無意取消2元乘車優惠

陳茂波又指，過去5年政府開支平均增長約7%，在財政整合計劃下，未來5年預料增加將會降低至2%。不過，他亦表示醫療衞生、社福、教育開支等要小心處理，重申無意取消2元乘車優惠，但需要政府長遠上財政要可以承擔，故勞工及福利局已經著手檢討計劃。