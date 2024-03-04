日夜都繽紛｜「光劍攻殼」市集兩周末營業額逾2千萬　人流增兩成

連續兩個周末舉行的「18區日夜都繽紛」項目——「光劍攻殼＠深水埗」活動結束，帶動同場售賣電子產品的市集生意，主辦方公布營業額合共超過2000萬元，遠超預期，人流亦較平常多一至兩成。



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深水埗民政事務處主辦的「光劍攻殼＠深水埗」活動2月24日起一連兩個周末在深水埗桂林街舉行，吸引大批市民到場參與及消費，同場設有「玩 · 食 · 腦」市集，有55個攤位售賣最新型號的電腦及科技產品，例如3折顯示屏等，參展商包括Lenovo、Acer、Samsung、TP-Link、MSI、ASUS、Toshiba、Hisense等品牌。

主辦市集的香港電腦業總會發言人陳先生表示，兩個周末營業額一共超過2000萬元，遠超預期，活動期間人流較平常多一至兩成，鄰近食肆及店舖亦受惠，並延長營業時間。大會感謝各政府部門全力支持及地區人士協助，令活動達到刺激消費的目標。