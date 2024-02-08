日夜都繽紛｜情人節大埔辦夜市派玫瑰　大埔中心天橋掛「許願鎖」

全港18區都有「日夜都繽紛」活動，其中在大埔區，除了有林村夜市可以拋夜光許願寶牒，適逢大年初五撞正情人節，大埔民政事務處及大埔區議會將以情人節為主題，合辦「心願夜市」，屆時將有近40檔文創攤檔、Busking（現場音樂表演）等，期間消費滿指定金額更可在市集大屏幕展示「愛的宣言」，鄰近的大埔中心行人天橋會更化身「愛意情『牆』」，讓大家掛上同心許願鎖。



大埔民政事務處及大埔區議會將以情人節為主題，合辦「心願夜市」。

「心願夜市」@大埔藝術中心

日期：2024年2月13至14日（情人節）、2月23至24日（元宵節）、3月13至14日（白色情人節）

時間：18：00 - 21：00

地點：大埔藝術中心（前大埔官立中學）

活動：近40檔文青手作攤檔（由大學生、創業青年、弱能人士及長者中心主理）、Busking（現場音樂表演）、藝術表演、環保心意工作坊、戶外田園風餐飲等

大埔藝術中心。（藝發局圖片）

大埔中心天橋掛「許願鎖」 情人節免費派玫瑰

場內消費滿99元，就可透過大屏幕與愛人公然「放閃」，展示「愛的宣言」。會場發售「同心許願鎖」，寫上情話後掛在鄰近市集的大埔中心行人天橋，天橋限時化身成「愛意情『牆』」，讓大家與愛人許下美好祝願。

2月13至14日情人節前夕及情人節當晚，會場免費派發玫瑰花，數量有限，送完即止。