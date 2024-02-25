日夜都繽紛｜「光劍攻殼」本周五六日再舉行　民政署：商戶盛讚

「18區日夜都繽紛」其中一個項目——「光劍攻殼＠深水埗」，自昨晚（24日）起一連兩天於桂林街舉行，昨晚開鑼已引來不少市民駐足觀看。民政事務總署今日（25日）就在Facebook預告，活動將在本周五起一連三天（3月1日至3日），晚上6時繼續舉行。民政署又稱，活動獲商戶盛讚，成功帶動生意。



▼2月24日 「光劍攻殼＠深水埗」活動開幕首日▼



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民政事務總署於Facebook專頁表示，活動集齊科幻、數碼、動漫元素，相信可吸引動漫迷與年輕人；並獲遊客、市民稱讚活動具新鮮感、別具一格，可認識、體驗這項新興運動。民政署又稱，活動獲鄰近商戶同食肆盛讚指，「令生意好咗好多」，成功吸引市民去完活動後，繼續於周圍攤檔繼續消費。

今次活動邀得香港體育學院武術系學生和運動員、香港雙節棍總會青少年成員，到場揮舞光劍表演。此外，新興運動協會教練也會到場示範光劍比賽，並有光劍舞團以日文、廣東歌配合表演；活動也一度引來上百名市民駐足觀賞。

▼2月24日 「光劍攻殼＠深水埗」活動開幕首日▼



不過昨天也有市民表示，懷著期待心情到來，以為會有驚喜；而表演結束後，亦欣賞表演者演出盡力且精彩，但就認為舞台設置差，也被同場的電腦市集模糊焦點，對活動頗有微言。

「光劍攻殼＠深水埗」



地點：欽州街至桂林街，一段福華街



日期：2月24日至25日（星期六及日）、3月1日至3日（星期五至日）



時間：晚上6時至9時

