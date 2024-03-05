兩會｜政府工作報告　李慧琼：切合港需要　高永文：鼓勵發展經濟

全國人大會議今早（5日）開幕，總理李強的政府工作報告提出貫徹「一國兩制」、支持港澳融入國家發展大局。全國人大常委李慧琼表示，報告切合香港需要，鼓勵香港融入國家發展大局，香港未來要全面拼經濟，又相信《基本法》23條立法後，香港對國家安全屏障會更牢固。



李慧琼指李強的政府工作報告切合香港需要

李強在政府工作報告中提出堅定不移貫徹「一國兩制」、港人治港、高度自治的方針，落實「愛國者治港」原則；又提出支持港澳發揮自身優勢及特點，積極參與粵港澳大灣區建設。

港區人大陳仲尼指，今年報告沒有提及香港國安內容，是反映中央對23條立法有信心，認為報告繼續提出貫徹「一國兩制」，是鼓勵香港繼續發揮優勢。

列席會議的港區政協常委，行政會議成員高永文指，近年香港環境轉變，走向由治及興，因此報告鼓勵香港發展經濟，融入國家發展大局。

總理李強在工作報告提出，今年國內生產總值（GDP）增速目標，定於5%左右，全國政協常委兼立法會議員廖長江認為國家經濟基本盤大，能有約5%的增長已經非常難得，增長相對其他國家高。至於報告提出，目標城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，廖長江指，青年就業率低，但就業的前提是經濟好轉，中央正努力朝這個方向工作，相信今年報告會全力著墨發展經濟。

身兼港區人大的經民聯立法會議員吳永嘉指，去年經濟困難，國家仍有5.2%經濟增長，相信隨著經濟好轉，國家與更多經濟體有生意來往，今年經濟增長5%左右是完全有可能。他又指，今次工作報告重申「一國兩制」行穩致遠，港澳辦主任夏寶龍早前訪港，內地亦開放兩個城市來港自由行，認為中央很關心和支持香港發展。

基本法委員會委員梁美芬表示，總理工作報告有前瞻性，實事求是，港澳部分亦肯定了對「一國兩制」的長期堅持。