兩會｜李家超：繼續融入國家發展大局　籲在京港人當「金名片」

正在北京的行政長官李家超今日（5日）在北京出席一個會見在京香港學生的活動上致辭時，再次回應國務院總理李強今早發表的政府工作報告，指報告中強調支持香港發展經濟，改善民生，香港將繼續主動積極融入國家發展大局，維繫與國際的便捷聯通，為經濟實現高質量發展。



他又呼籲在京港生完成學業後，無論回到香港，或留在內地發展，要擔當香港與內地合作的重要橋樑，貢獻國家高質量發展，又期望在京港人能擔當香港代言人和「金名片」。



全國人大會議今天（3月5日）在北京開幕，行政長官李家超列席會議。（政府新聞處相片）

李家超在今早國務院總理李強發表政府工作報告後，已透過政府新聞處發稿，指對政府工作報告提到，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，落實「愛國者治港」原則；支持香港發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定，及支持粵港澳大灣區等經濟發展優勢地區更好發揮高質量發展動力源作用，感到很鼓舞。

李家超稍後在北京在出席「肩負使命 共創未來」2024在京港生座談會的致辭中，再次回應政府工作報告，指報告中強調支持香港發展經濟，改善民生，香港將繼續主動積極融入國家發展大局，維繫與國際的便捷聯通，為經濟實現高質量發展。

他指青年興則香港興，青年是香港的未來，希望在京港生完成學業後，無論回到香港，抑或在粵港澳大灣區其他城市，以及內同省市工作，都可以在國家的廣闊空間大展所長，擔當香港與內地合作的重要橋樑，貢獻國家高質量發展。他希望各位在北京生活的同學們、朋友們，能擔當香港的代言人和「金名片」。

他又提到，明日開始港澳個人遊計劃將開放至西安和青島，指兩座城市都擁有過千萬人口，以及過萬億本地生產總值，香港非常歡迎西安和青島人來香港走走看看。