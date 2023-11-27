鼠疫｜衞生署舉行「葡萄石」演習測試應對能力　共70人參與

衞生署今日（27日）舉行代號「葡萄石」的公共衞生演習，以測試相關政府部門處理由外地傳入的鼠疫個案時的應變能力，並加強應對鼠疫個案時的安排及協調能力，從而提高持份者對處理突發公共衞生事件的意識。署方指，是次地面行動演習有約70名相關政府部門的人員參與，及30名內地和澳門衞生當局專家應邀以觀察員身分出席。



衞生署今日舉行代號「葡萄石」的公共衞生演習，以測試相關政府部門處理由外地傳入的鼠疫個案時的應變能力。（資料圖片）

桌面及地面行動演習演習 模擬調查鼠疫個案

衞生署衞生防護中心聯同多個政府部門今日舉行代號「葡萄石」的公共衞生演習，以測試相關政府部門處理由外地傳入的鼠疫個案時的應變能力，並加強衞生署與相關政府部門在應對鼠疫個案時的安排及協調能力，從而提高持份者對處理突發公共衞生事件的意識。

署方介紹，演習分為兩部分，第一部分為11月20日舉行的桌面演習，九個政府部門及醫院管理局討論和統籌模擬在一幢住宅大廈內出現鼠疫傳播時所需採取的應變措施。第二部分為今日舉行的地面行動演習。演習模擬中心接獲醫管局通知有一宗鼠疫個案，隨即展開流行病學調查。

演習中，初步調查發現患者於潛伏期內曾到訪出現鼠疫爆發地方，回港後與家人同住一幢住宅大廈內，而患者在發病後曾在大廈多處逗留並多次與鄰居交談。中心協調相關政府部門到該大廈進行現場調查、追蹤有關個案的接觸者和進行撤離及檢疫行動，同時亦調查該大廈及鄰近地方鼠患和跳蚤的狀况，以及採取預防及控制鼠患和跳蚤的相關措施。

署方指，是次地面行動演習有約70名相關政府部門的人員參與，及30名內地和澳門衞生當局專家應邀以觀察員身分出席。

1894年本港爆發鼠疫 36年間逾2萬宗個案

署方補充，香港曾於1894年5月出現鼠疫爆發，導致至少5,000宗個案。1894年至1929年的36年期間，香港共錄得超過2萬宗個案，死亡率約九成。香港自1929年錄得最後兩宗鼠疫個案後，再沒有出現鼠疫。然而，署方指由於老鼠（和鼠蚤）仍存在於香港，來自世界各地的人和貨流量亦高，加上本港以外的地方亦不時有相關個案出現，大眾仍要時刻保持警覺並做好準備。

上世紀九十年代起 大部分人類感染在非洲發生

署方解釋，鼠疫是一種可以感染動物和人類的傳染病，由鼠疫耶爾森桿菌所引致，主要分為腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。自上世紀九十年代開始，大部分人類感染個案在非洲發生。鼠疫由受感染動物（主要是齧齒動物）身上帶菌的跳蚤經叮咬人類而傳播。人體皮膚若有傷口並與帶菌動物的體液或組織接觸，亦有機會受到感染。進食受感染動物組織和吸入受感染的呼吸道飛沫亦是可能的傳播途徑。

署放續指，人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%至60%，如沒有接受治療，肺鼠疫和敗血性鼠疫一般會致命。根據世界衞生組織的資料，全球11個國家於2013至2018年期間共報告2,886宗鼠疫個案，包括504宗死亡個案。當中超過90%的個案來自撒哈拉以南非洲地區。