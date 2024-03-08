23條立法｜加入公眾利益免責辯護　未如03年草案允揭露官員濫權

政府就《維護國家安全條例草案》刊憲，其中一個焦點是竊取國家秘密罪行可否以公眾利益作辯護理由。草案就非法獲取國家秘密、非法管有國家秘密、非法披露國家秘密罪行加入「指明披露」作為免責辯護。「指明披露」的定義包括，揭露嚴重影響特別政府依法執行職能的情況；一項對公共秩序、公共公全或公眾健康的嚴重威脅，及披露的公眾利益大於不披露的公眾利益。不過，在符合「指明披露」定義下，仍然需要考慮6項要點，亦未如2003年23條草案，列明容許揭露官員濫用權力。



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草案訂明非法獲取國家秘密、非法管有國家秘密、非法披露國家秘密罪行的免責辯護，如證明管有有關資料、文件或物品的目的，是為作出該資料、文件或物品的「指明披露」，即為免責辯護。

而「指明披露」的定義包括：

1.若作出該行為目的是揭露:（a）嚴重影響特區政府依法執行職能的情況；（b）或一項對公共秩序、公共安全或公眾健康的嚴重威脅；



2.該項披露並不超逾揭露上述兩項事宜所需的範圍；及



3.在顧及有關個案的整體情況下，作出該項披露所照顧的公眾利益，明顯重於不作出該項披露所照顧的公眾利益



而斷定某人披露某資料、文件或其他物品時，是否屬「指明披露」的定義情況時，須考慮6個要點，包括：

1. 是否達（a）或（b）所描述事宜的嚴重性；



2.是否有替代該項披露並屬合理切實可行的步驟，以及（如有的話）該人在作出該項披露前，是否採取了該等步驟；



3.該人是否有合理理由相信該項披露符合公眾利益；



4.該項披露所照顧的公眾利益 ;



5.該項披露所帶來的損害或損害風險的程度; 及



6. 作出該項披露是否基於緊急情況。



03年草案包括揭露任何官員不法活動 今次未涵蓋

參考2003年23條草案修正案，「公眾利益」除涵蓋公共秩序、公共安全或公眾的健康或安全，亦包括揭露任何官員的不合法活動、濫用權力、嚴重疏於職守或其他嚴重不當行為。

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另外，針對非法管有國家秘密罪行，如在罪行開始發生的時間之後，涉事人已採取一切合理步驟，盡快將有關資料、文件或物品交予警務人員，或按照警務人員的指示處國，及不作披露，也可作為免責辯護。但涉事人須要確立有足夠證據，就該事項帶出爭論點，及控方沒有提出足以排除合理疑點的相反證明。

而非法披露國家秘密罪行中，如涉事人不知道，亦無合理理由相信有關資料、文件或物品，屬或載有「指明國家秘密」，亦視為免責辯護。非法獲取國家秘密的罪行，亦不包括涉事人在不知情的情況下實質管有；或在沒有採取任何步驟的情況下而管有或知悉。