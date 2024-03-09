23條｜留蘋果日報舊報紙是否管有煽動刊物？　鄧炳強：要合理辯解

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（9日）下午續審議23條。選委界立法會議員管浩鳴指，例如有人將《蘋果日報》作紀念放在家，會否成為管有煽動刊物。



保安局局長鄧炳強表示，刊物何時印刷並不重要，而是管有就需要合理辯解。



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政府律師：視乎是否符合免責辯護 林定國：並非新法例

草案委員會下午審議「具煽動意圖的作為等」部份，選委界立法會議員管浩鳴指，例如有人將《蘋果日報》作紀念放在家，會否成為管有煽動刊物。

署理首席政府律師梁文豐稱，問題涉及正在進行的司法程序，故僅能以一般情況回應，認為煽動刊物要視乎是否符合免責辯護。鄧炳強指，刊物何時印刷並不重要，而是管有就需要合理辯解，例如「我擺咗好耐，我唔知原來仲擺喺到，目的都唔係做煽動，我唔知道存在」等就可以處理問題。林定國補充指，煽動意圖罪不是新法例，現行法例都已經有。

「製作強烈煽動訊息的雕像」屬煽動意圖

新民黨立法會議員葉劉淑儀問及，如有氣球印上煽動文字，例如「光復香港時代革命」，然後放氣球，會否已經屬於發放煽動意圖。如有煽動的雕像沒有文字，又會否屬發放煽動意圖。

保安局局長鄧炳強認為，放「光時」氣球光肯定是煽動意圖的其中一種表達形式，而製作強烈煽動訊息的雕像有機會屬於煽動意圖的作為。

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林定國：煽動意圖罪不阻礙市民強烈發表意見

經民聯商界立法會議員林健鋒指，商會擔心對政府政策提出反對意見會否觸犯條例。

律政司司長林定國再表示，要斬釘截鐵地說，煽動意圖罪絕對不阻礙市民表達意見，不影響社會批評政府，香港需要不同聲音，政府需要不同意見令政策做得更好，就算是表達很強烈的意見都沒有問題，反而很歡迎。不過，林表示但如果言論是旨在挑動情緒、破壞安寧就有分別。

學術科研收集材料時沒煽動意圖就不犯法

選委界立法會議員陳紹雄指，會有大學科研收集社會意見，其中可能有具備煽動意圖的意見，質疑如管有煽動材料、刊物又會否觸犯條例。對此，保安局副秘書長廖李可期表示，科研收集沒有煽動意圖取得資料、刊物，就不會跌入罪行，覺得是一個合理解釋。

民建聯立法會議員陳克勤指，2019年有人刻意針對國內同胞，但現時有《種族歧視條例》，會否是歧視而非憎恨。保安局局長鄧炳強回應指，煽動意圖並非僅僅歧視如「睇你唔起」，而引起憎恨則更嚴重。林定國補充指，被告人沒有主動權選擇所犯罪行，如被檢控就需要視乎客觀數據。