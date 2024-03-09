23條｜鄧炳強：自行研發科研不會是國家秘密　除非受到限制

立法會今日（9日）討論《基本法》23條立法，審議到「與國家秘密及間諜活動相關的罪行」。民建聯立法會議員黃英豪問及，民間大量科研，如何才算國家秘密，將來有否確認機制。



保安局局長鄧炳強指，沒有特定機構確認，但特首可以出證明書是否國家秘密。他表示，明白社會有人關注科研，例如自己研發會否變成國家秘密，稱自行研發的發明不會無端端沒有權限。不過，如果科技是受到國家特區披露有限制，例如與政府合作發展，如果政府施加限制，就可能自己披露會違反。



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紅磡站剪短鋼筋可披露？ 鄧炳強：每個場景不同難討論

實政圓桌立法會議員田北辰問及，如果沒有印上政府內部傳閱文件，是否收到就可以披露。又例如2018年紅磡站短樁事件，他有收到照片，但是公開原意是維護國家安全，但同時可能引起擔心。鄧炳強回應指，每一個場景不同，不方便作出討論。

自由黨立法會議員張宇人問及私人機構接受政府資助而研究，會否成為條例下的政府承辦商。鄧炳強指，承辦商與受資助有不同，但政府與機構共同發展，可能就披露都會施加限制。鄧炳強說，如果完全由私人自行研發，沒有事先受特區或國家就披露限制資料，就不會自動變成國家秘密。但如果和政府合作研發包括提供資助，而條款又說明政府要分享成果，就有機會是國家秘密。