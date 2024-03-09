23條｜無需證具煽惑意圖　林定國：2019年有言論無意煽動但遺害大

《基本法》23條草案加入條文指煽動意圖罪，「無需證明煽惑擾亂公共秩序或煽惑暴力的意圖」。律政司司長林定國強調不是不考慮意圖，而是不考慮意圖之中是否有煽動成份，又指2019年有些煽動言論本身沒有煽動意圖，但實際對社會遺害很大。



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工聯會立法會議員吳秋北表示，煽動意圖要令市民對制度、機構造成憎恨、離判，認為檢控機會相對難。對此，保安局局長鄧炳強指出，最近兩個案件，即羊村繪本案及譚得志案都被證明有罪，故煽動意圖會入罪並非不可能發生，而是事實上已經發生過。

「具煽動意圖的作為」舉證在控方

「具煽動意圖的作為等」部份列明，煽動意圖涉及多個情況，當中包括「條文指明的意圖而作出某項作為」，例如意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，憎恨或藐視《憲法》確定的國家根本制度和規定的國家機構等。另有指明一些「不屬出於煽動意圖而作出該項作為」，包括意圖指明制度或憲制秩序提出意見，而目的是完善該制度或憲制秩序；意圖就關乎指明的機構或機關的事宜指出問題，而目的是就該事宜提出改善意見等。

選委界立法會議員簡慧敏關注由誰舉證這些行為是否具有煽動意圖，林定國說，要證明一人有煽動意圖需要由控方證明。

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人民力量前副主席譚得志案，譚不服定罪及刑期上訴，並呈交一宗英國樞密院案例，爭議煽動罪應以煽動暴力為定罪門檻，上訴庭駁回譚的定罪和刑期上訴。行會召集人、前保安局局長葉劉淑儀指，不排除終審法院推翻講法，屆時「無需證明煽惑擾亂公共秩序或煽惑暴力的意圖」的條文需否修訂。林定國說法律條文實行後會成為香港的法例，修例前的事件一般原則受制於當時法庭正確的解釋。

強調非不考慮意圖 而是不考慮意圖之中有否煽動成份

葉劉淑儀追問若今年7月1日生效，之後不需證明有煽惑暴力意圖才算煽動，但會否擔心由法官按照案例創制法律（judge-made law）。林定國說完全不擔心，強調不是不考慮意圖，而是不考慮意圖之中是否有煽動成份。他說法庭已清楚解釋不需證明有煽惑暴力意圖的原因，是基於香港的實際情況，指2019年有些煽動言論本身沒有煽動意圖，但實際對社會遺害很大，有信心做法符合人權國際標準亦充分保障言論自由。