23條｜葉劉：指明披露能否作公眾利益辯解　在於有否其他可行方法

立法會今日（9日）討論《基本法》23條立法，審議到「與國家秘密及間諜活動相關的罪行」。新民黨立法會議員葉劉淑儀查詢，「指明披露」要成為公眾利益辯解，是否要每個程序都要檢查過，沒有其他可行方法之後才披露，這種情況下才能作為辯解，保安局表示同意。



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就「指明披露」的涵義部份，若為了揭露嚴重影響特區執行職能的情況、對公共秩序、公共安全、公共健康的嚴重威脅，而在顧及有關個案整體情況下，作出披露所照顧的公眾利益，明顯重於不作出披露所照顧的公眾利益，則可作為免責辯護。

新民黨立法會議員葉劉淑儀稱，條例的指明披露是否等同於公眾利益辯解，要考慮披露前有否切實可行的方法，例如武漢李文亮醫生提出抗擊新冠肺炎，有否先與上司討論，又例如看守水壩的人認為出事前有否與上司討論，並非坊間所講有公眾利益考慮就可以。

保安局副秘書長廖李可期稱，披露前需要檢查所有步驟。葉劉追問是否並非坊間認為，有公眾利益就自動可以辯解，廖李可期表示，絕對不是。