23條立法｜非法獲得必然非法管有國家秘密？　政府：理論正確

立法會《維護國家安全條例草案》委員會逐條審議工作繼續，經民聯立法會議員盧偉國說，難以想像非法獲得國家秘密第一時間棄置或報案，問到能否理解成非法獲得國家秘密就必然非法管有國家秘密，署理首席政府律師梁文豐說理論上正確。



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非法管有國家秘密方面，提到免責辯護包括已採取一切合理步驟，盡快將資料、文件或物品交予警務人員，或按照警務人員的指示處置等。「A4聯盟」議員楊永杰說，收到國家秘密後立即交給警務人員，「仲會有乜提示？」保安局局長鄧炳強表示，可能是事主致電警方後，警務人員指示事主將秘密交去警署。

「唔覺意」檢獲文件 合理時間內交還不犯法

楊永杰在立法會的聯席委員會上問到，有人意外檢獲國家秘密文件，如果保留是否已經違反國家秘密罪。

律政司司長林定國指，有關罪行要素是明知有關內容屬國家機密，若「唔覺意」檢獲就不會是「明知」。他又說，如果閱讀有關內容後，發現屬於國家機密，按常理應盡快交予有關當局，無理由掉進垃圾箱或交予其他人。

林定國又說，草擬法例時會考慮有關情況，如果不為意檢獲有關內容，應在合理時間內盡快交予警方或有關當局，相信按一般邏輯已可處理，一定不會因不為意而被捕。