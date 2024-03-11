23條立法｜配合法案委員會「開快車」　發展局「讓路」撤水務修例

立法會《維護國家安全條例》草案委員會正全力審議草案條文，委員會明天迎來連續第5天開會，而周三（13日）復會的立法會大會，原定恢復二、三讀程序的《2023年水務設施（修訂）條例草案》，立法會秘書處接獲發展局通知，會撤回草案，相信為令開會時間能縮短而「讓路」，騰出時間讓法案委員會繼續「開快車」。



《維護國家安全條例草案》委員會今日（11日）已連續第4日馬拉松開會（廖雁雄攝）

《2023年水務設施（修訂）條例草案》賦權水務監督查閱水費水量等資料和文件，以調查是否濫收水費，加強對劏房戶的保障。此外，會把濫收水費罰則變兩級制，最高罰款可達2.5萬元。

立法會秘書處今日（11日）通知議員，發展局局長已撤回她擬在周三的大會會議，就恢復二讀辯論《2023年水務設施(修訂)條例草案》及有關修正案作出的預告。審議該條例草案的法案委員會主席鄭泳舜，亦已撤回他就提交法案委員會報告作出的預告。

發展局局長甯漢豪通知立法會先撤回水務修訂條例（資料圖片/林靄怡攝）

發展局主動撤回水務修訂條例二、三讀

由於該草案是進入二讀（恢復辯論）及三讀階段的立法最後程序，且涉及民生議題，預料議員會花相當時間進行二、三讀的辯論。如今，發展局撤回草案，令周三大會只剩下首讀樓市全面撤辣的《2024竹印花稅（修訂）條例草案》，由於撤辣已生效，草案又屬首讀，只需由負責房屋局局作出動議後，即可進入辯論中止待續的程序。省下辯論水務修訂例的時間，預計周三的大會可望即日結束，毋需延至周四續會。

根據立法會安排，周四原定沒有任何其他會議，若大會也能在周三即日結束，即法案委員會周四又可以全力開會審議草案。

自上周五草案刊憲及在特別加開的立法會大會上進行首讀後，法案委員會當日下午即連開兩節會議，繼而於周六、日和今日（11日）連開四節合共八小時會議，逐一審議草案條文。法案委員會主席廖長江亦已通知明天（12日）繼續加開4節會議，同樣是朝九晚六時四十分。

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明天4個原定會議全部改期

而為配合法案委員會明天繼續開會，原定舉行的房屋事務委員會、推動照顧者為本政策小組委員會、食物安全及環境衞生事務委員會及《2023年建築物管理(修訂)條例草案》委員會，全部要更改會議日期。

而連續幾天的馬拉松會議，今日會議上可見不少草案委員會成員顯得有疲態。