啟德集體運輸系統　鄧家彪倡接駁東九龍過山線

土木工程拓展署文件顯示，啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，由港鐵啟德站至啟德郵輪碼頭共5個站，全程高架橋設計，車程約10分鐘。



九龍東立法會議員鄧家彪認為要延長走線，伸延至彩虹及油塘一帶，使得路線首尾都接駁港鐵站，創造雙向容量。他又希望能接駁東九龍過山線項目，讓「浮浮沈沈、拖延多年」的啟德線達到最佳效益。



鄧家彪建議啟德線走線。

擬議啟德智慧綠色集體運輸系統長約3.5公里，連接啟德前跑道區的郵輪碼頭、前跑道區住宅帶、都會公園、啟德體育園及港鐵啟德站。土木工程拓展署文件指，九龍東部份已發展地區若要興建該系統，技術上會受制於毗鄰的稠密發展，建造和運作成本將十分高昂，認為並非可持續和可取的選項。

鄧家彪則建議政府延長走線，伸延致彩虹及油塘一帶，接駁其他鐵路運輸工具，以配合彩虹邨、茶果嶺重建項目及激活觀塘海濱，加快推動九龍東第二核心商業區的發展。

他提到早前和黨友陸頌雄應邀去南京上海和安徽省考察軌道交通，當中有適合香港使用的科技，包括單軌路線部份段落供電，另外亦有電池列車和超電容的充電列車。他表示有公司提供不同款式的綠色運輸系統而且便宜，希望政府盡快拍板。